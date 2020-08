Mau Beli Mobil Sesuai Karakter Zodiak Anda? Awas Jangan Salah Pilih, Baca Info Ini!

POS KUPANG, COM - Setiap zodiak memberikan karakter yang berbeda pada tiap orang.

Karakter yang beragam tersebut pun ternyata juga berpengaruh terhadap pemilihan mobil.

Berikut ulasan kami, mobil yang cocok dengan karakter zodiak Anda.

Hingga saat pun ini masih banyak yang percaya dengan ramalan zodiak. Tidak hanya asmara, peruntungan, pekerjaan, keluarga, bahkan mobil yang cocok pun sering dikaitkan dengan zodiak yang dimiliki oleh seseorang.

Yuk cari tahu mobil yang cocok dengan karakter zodiak Anda!

Aquarius

Orang Aquarius memiliki karakter cerdas, out of the box, dan kreatifitas tinggi yang biasa mereka gunakan dalam memecahkan berbagai masalah.

Tidak hanya itu, orang-orang berzodiak Aquarius bisa mempengaruhi orang lain dengan ide-ide besarnya.

Dengan karakter tersebut, kami menilai, mobil yang cocok dengan zodiak Aquarius adalah BMW i8.

Hal ini dilihat dari kehadiran mobil BMW i8 untuk memecahkan masalah polusi dengan mengurangi emisi gas buang tapi tetap memiliki mesin yang kencang dan bertenaga.