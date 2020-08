Juventus vs Lyon - Daftar Skuad Juve untuk Menghadapi Lyon di Leg 2 Babak 16 Besar Liga Champions

POS KUPANG, COM - Juventus vs Lyon di leg 2 babak 16 besar Liga Champions dijadwalkan bermain pada Sabtu 8 Agustus 2020. Laga Juventus kontra Lyon bakal tayang melalui Siaran Langsung dan Live Streaming via vidio.com pukul 02.00 WIB.

Jelang laga krusial ini, Juventus telah merilis skuadnya untuk menghadapi Lyon di leg 2 babak 16 besar Liga Champions akhir pekan ini.

Juventus harus menghadapi Olympique Lyon dengan modal yang minus setelah mengakhiri Liga Italia musim ini dengan dua kekalahan di dua laga terakhir.

Meski demikian, pelatih Juventus Maurizio Sarri telah mengumumkan skuadnya dan meyakini si nyonya tua bakal menampilkan permainan yang lebih baik dibanding sebelumnya.

Sebanyak 22 pemain telah dipanggil Maurizio Sarri. Namun di dalamnya tidak ada nama Sami Khedira.

Gelandang asal Jerman itu tidak dipanggil karena sedang dalam proses pemulihan cedera pada otot paha.

Cedera Khedira didapat pasca-laga leg kedua semifinal Coppa Italia melawan AC Milan.

Khedira diperkirakan baru akan pulih pada 16 Agustus mendatang.

Adapun ada nama Merih Demiral masuk dalam daftar 22 nama pemain yang dipanggil Sarri untuk menghadapi partai lanjutan Liga Champions 2019-2020.

Pemain asal Turki kembali ke dalam skuad Bianconeri setelah menepi selama tujuh bulan akibat cedera lutut parah.