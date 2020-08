Ini Para Cewek Perkasa Versi Zodiak, Siapa Saja, Mungkin Termasuk Anda Ya?

POS KUPANG, COM - Kata Eleanor Roosevelt, "A Woman is like tea-bag, you never know how strong she is until she gets in hot water".

Seperti ungkapan tersebut, pasti banyak nih cewek yang baca ini sambil ngangguk setuju dan merasa "Iya, aku kan cewek perkasa". Sebenarnya keperkasaan cewek bukan terlihat secara fisik saja tapi tentunya di dalam hati.

Kekuatan seorang cewek bukan terlihat dari seberapa vokalnya dia melawan, bukan seberapa kuatnya dia di tempat olahraga, tapi terlihat dari keteguhan hatinya mengejar mimpinya, mempertahankan rumah tangga, mengurus anak.

Kalau dilihat dari kacamata zodiak, sih, ada beberapa cewek yang terlahir dengan keperkasaan dari alam.

Lantas, siapa saja ya? Yuk kita simak, siapa saja para cewek perkasa versi zodiak?

Leo

Bukan hanya karena berlambang singa, tapi para cewek Leo patut diacungi jempol mengenai kegigihan mereka mengejar mimpi.

Cewek Leo adalah orang-orang yang ambisius, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan pekerja keras.

Leo senang menjadi pusat perhatian dan senang mendapatkan pujian. Jadi, dia akan berusaha gila-gilaan menunjukan bahwa dirinya bisa mencetak result yang luar biasa.

Untuk urusan percintaan, Leo juga gak ada duanya. Leo akan sangat setia pada pasangannya jika dia sudah menemukan belahan jiwanya.