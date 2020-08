Sebut Time to Get Back to Work,Tapi Bomber Persib Wander Luiz Masih di Kampung Halaman Brazil, INFO

POS KUPANG.COM - Persib Bandung dan bobotoh dibuat lumayan kaget dengan munculnya sedikit hambatan yang dialami striker asing, Wander Luiz yang sudah berniat untuk kembali ke Bandung dan siap merumput bersama skuat Maung Bandung.

Seperti diberitakan sebelumnya, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, penyerang asal Brasil itu sedang dalam perjalanan dari negaranya menuju Indonesia.

Kabar itu diperkuat unggahan Wander Luiz di akun Instagram pribadinya pada Selasa (4/8) pagi.

Pada keterangan lokasi, saat itu, Wander Luiz sedang berada di Bandara Eurico de Aguiar Salles, Brasil.

Dalam foto unggahan, ia tampak membawa satu koper yang bertulis Persib 1933.

"Time to get back to work (Waktunya kembali bekerja)," begitu ia menulis keterangan untuk unggahannya tersebut.

Pemain Persib Bandung Wander Luiz merayakan golnya ke gawang PSS Sleman dalam lanjutan pertandingan Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (15/2/2020). Persib Bandung masih memuncaki klasemen Liga 1 setelah memenangkan pertandingan atas PSS Sleman 2-1. (tribun Jabar/Deni Denaswara)

Namun tak lama kemudian diberitakan bahwa keberangkatan bomber andalan Persib Bandung, Wander Luiz dari Brasil ke Indonesia harus tertunda.

Kabar ini berawal dari dokumen yang belum dilengkapi oleh pemain kelahiran Espirito, Santo, Brasil itu sebelum terbang ke Indonesia.

“Ada dokumen yang masih harus saya lengkapi. Sepertinya saya harus menunggu semuanya rampung dan baru bisa kembali ke Indonesia,” kata Wander Luiz, dikutip dari laman resmi klub.

Persib Punya Barisan Maut, Jika Geoffrey dan Wander Jadi Gabung, Duo Jangkung Siap Cetak Banyak Gol (istimewa)

Meski gagal kembali ke Indonesia dalam waktu yang segera, antusiasme pemilik nomor punggung 9 itu untuk kembali merumput tidak memudar.