Jadwal Liga Champions Chelsea vs Bayern Munchen, Laga The Blues Lebih Berat

POS-KUPANG.COM - Laga berat akan dilakoni oleh Chelsea ketika bertandang ke markas Bayern Munchen pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Pertandingan antara Bayern Munchen kontra Chelsea tersebut akan dihelat di Allianz Arena, Minggu (9/8/2020) dinihari.

Chelsea selaku tim tamu berada dalam kondisi kurang menguntung jelang bentrokan melawan Raksasa asal Jerman tersebut.

Sebagaimana kita tahu, Chelsea memiliki bekal kurang bagus dalam lawatannya ke kandang Bayern Munchen.

Chelsea memiliki bekal berupa kekalahan dengan skor tiga gol tanpa balas dari Bayern Munchen di leg pertama.

Situasi tersebut membuat Chelsea perlu sebuah keajaiban untuk bisa membalikkan keadaan.

Tim berjuluk The Blues itu harus bisa mencetak setidaknya minimal empat sampai gol untuk memastikan mereka lolos ke babak berikutnya.

Bukan perkara mudah memang bagi Chelsea untuk mencetak gol sebanyak itu di markas Bayern Munchen yang terkenal cukup angker.

Ditambah, performa Bayern Munchen musim ini terbilang sangat luar biasa.