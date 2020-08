Jadwal Acara TV Hari Ini Kamis 6 Agustus Trans 7 Trans TV RCTI SCTV GTV: The K2 & Ghost In The Sheel

POS KUPANG, COM - Berikut jadwal acara tv hari ini Kamis 6 Agustus 2020 di Trans 7 Trans TV Indosiar NET TV RCTI SCTV MNCTV GTV.

Selain jadwal acara tv, simak juga jadwal film hari ini seperti Ghost In The Sheel, The K2 dan sinetron Dari Jendela SMP.

Agar tidak makin penasaran, langsung saja simak jadwal acara tv hari ini dan jadwal film hari ini selengkapnya.

- Jadwal Acara Trans TV

Jam Tayang Program

01:30 Program Dini Hari

02:00 CNN Connected

03:00 Program Dini Hari

04:30 Nussa

05:00 Islam Itu Indah

06:30 Insert Pagi

07:30 CNN Indonesia

08:30 Bajaj Bajuri

09:30 The K2

11:00 Safana

11:30 Insert

12:30 Brownis (Obrolan Manis)

14:00 Rumpi: No Secret

15:00 Insert Today

16:00 CNN Indonesia News Update

17:00 Bikin Laper

18:00 Keluarga Bosque

19:00 Santuy Malam

20:30 CNN Indonesia Prime News

21:30 Bioskop Trans TV Ghost In The Sheel

23:30 Bioskop Trans TV Lazarus Effect

- Jadwal Acara Trans 7

Jam Tayang Program

00:00 Redaksi Malam

00:30 Theater Malam

02:00 Berburu

02:30 Rekonstruksi

03:30 Jejak-Jejak Misterius

04:15 GoGo Bus

04:45 The Jungle Bunch

05:30 Treasure Trekkers

06:00 Redaksi Pagi

07:00 Ragam Indonesia

07:30 Selebrita Pagi

08:00 Trending

08:30 Warga +62

09:00 Kisah Nabi Musa

09:30 Kisah Para Nabi

10:00 Treasure Trekkers

10:30 Petualangan Si Unyil

11:00 Selebrita Siang

11:30 Redaksi CNN Siang

12:00 Si Unyil

12:30 Bocah Petualang

13:00 Si Otan

13:30 Tau Gak Sih?

14:15 Jejak Anak Negeri

15:00 Redaksi Sore

16:00 Jejak Si Gundul

16:45 Makan Receh

17:15 Seleb Expose

18:00 Okay Bos

19:00 On The Spot

20:00 Opera Van Java

21:30 K-Movievaganza

23:30 The Police

Jadwal Acara NET TV