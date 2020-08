Pemain Asing Persib Bandung OTW dari Kampung Brazil Menuju Bandung, 2 Pemain Belum Jelas Infonya

POS KUPANG.COM-- - Bomber andalan Persib Bandung, Wander Luiz dikabarkan sedang dalam perjalanan alias OTW ( On The Way) dari Brasil menuju ke Bandung, Indonesia.

Kabar ini pastinya sesuatu yang membuat gembira semua jajaran Persib Bandung termasuk bobotoh, pasalnya sebentar lagi latihan perdana untuk persiapan menghadapi Liga 1 2020, 1 Oktober akan segera digelar.

Sementara dua pemain asing lainnya, Geoffrey Castillion dan Omid Nazari, belum ada kabar tentang kapastiannya kembali ke Bandung, Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh sekretaris tim Persib, Yudiana, Selasa (4/8/2020), lewat website resmi klub.

Yudiana mengatakan bahwa pemilik nomor punggung 9 itu mulai berangkat ke Bandung pada Senin lalu.

"Ya, betul Wander sudah dalam perjalanan kira-kira malam kemarin (Senin 3 Agustus 2020) ke Bandung. Kita berharap perjalanan Wander lancar tanpa kendala," ujar Yudiana.

Sementara itu, pemain asing yang belum mendapat kepastian untuk kembali ke Indonesia tinggal menyisakan Geoffrey Castillion dan Omid Nazari.

Yudiana mengaku belum mendapat kabar terbaru soal keduanya kapan akan ke Indonesia.

"Kalau untuk Nazari dan Castillion saya belum mendapatkan konfirmasi terkait tanggal kembali ke Bandung," ucapnya.

Pemain asing Persib Bandung Omid Nazari (Kolase Tribun Jabar)

Sebelumnya, pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, juga disebutkan sangat menanti kepulangan tiga pemain asing, yakni Geoffrey Castillion, Wander Luiz, dan Omid Nazari.