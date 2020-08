Bukan dari Dunia Hiburan,Penghasilan Tertinggi Ruben Onsu dari Jualan Makanan,Lihat Perbandingannya!

POS-KUPANG.COM- Wira-wiri di dunia hiburan sebagai presenter, ternyata penghasil tertinggi Ruben Onsu bukan dari dunia yang telah membesarkan namanya tersebut.

Suami Sarwendah Tan tersebut mengaku, penghasilan tertingginya justeru ia dapatkan dari jualan makanan melalui bisni ayam gepreknya.

Tidak main-main pendapatn dari bisnis kulinernya tersebut menembus angka miliaran rupiah.

Bahkan Ruben Onsu mengaku, penghasilannya dari dunia hiburan dalam sebulan bisa ia dapatkan dalam sehari dari bisnis kulinernya.

Tak heran apabila penghasilan yang diperoleh Ruben Onsu dari bisnis kulinernya luar biasa.

Meski kini jadi pengusaha sukses, Ruben Onsu diketahui tetap menjalankan profesinya sebagai presenter.

Luna Maya yang penasaran dengan kehidupan Ruben Onsu pun menanyakan soal penghasilan ayah tiga anak tersebut.

Diketahui, tak hanya memiliki Geprek Bensu, sejumlah bisnis kuliner pun tercatat didirikan Ruben Bensu, dari bakso, restoran all you can eat, hingga minuman.

Mengetahui bisnis Ruben yang berkembang pesat, Luna Maya tertarik membahasnya.

Hal itu tampak dari video "Gak Mundur Karena Geprek, Ruben Onsu Malah Bagi Tips Sukses Kerajaan Bisnisnya ke Luna Maya" yang diunggah kanal YouTube Luna Maya.