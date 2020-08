Anda Sering Mengalami Rasa Ngantuk Setelah Makan? Simak Penjelasan dr Zaidul Akbar !

POS-KUPANG.COM--Rasa mengantuk dialami oleh semua orang. Saat lelah tubuh secara alami memberikan rasa mengantuk agar cepat beristirahat.

Masalah akan berbeda bila rasa mengantuk itu justru terjadi, saat setelah makan. Apakah rasa mengantung setelah makan itu karena porsi makan terlalu banyak ? atau karena penyebab yang lainnya.

Simak Penjelasan dr Zaidul Akbar terkait rasa mengantuk yang terjadi setelah makan berikut ini.

Mungkin anda pernah merasakan ngantuk ketika selesai makan. Hal ini ternyata ada permasalahan pada makanan dan pola hidup yang harus diperbaiki.

Penggagas kampanye Jurus Sehat Rasulullah dr Zaidul Akbar menjelaskan bahwa ngantuk usai makan dikarenakan tubuh tidak bisa mengolah makanan. Selain itu, makanan yang dikonsumsi tidak memberikan nutrisi.

Simak penjelasannya berikut ini :

Kalau ada makanan yang kita makan lalu kita ngantuk gara-gara makanan tadi maka kata kuncinya apa? kata kuncinya tubuh kita tidak bisa ngolah makanan tadi, atau makan yang dimakan miskin nutrisi

Sekarang misalkan anda makan nasi, campur gulai apalah, gulai macam-macam gitu kan, campur sayurannnya juga pakai santan biasanya habis makan itu ngantuk kan? kenapa? karena yang dimakan tidak bisa diolah badan, kalau tubuh nggak bisa ngolah maka apa yang terjadi? tubuh minta istirahat

Itu sebabnya, kalau bahasa saya tadi kenapa makan itu terbaik siang hari maka islam mengajarkan supaya makannya baik, supaya tubuhnya siap dengan enzim maka Rasulullah mengajarkan namanya apa? tidur siang, jadi sebelum, katakanlah anda makan setengah satu ni, setengah dua belas tidur dulu untuk mengistirahtkan enzim dan nabi mengatakan apa? tidur siang itu adalah untuk persiapan malam hari.