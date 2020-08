Adu Gaya Chetryn vs Betrand Peto, Lihat Gaya Kakak Kandung Putra Ruben Onsu yang Beranjak Dewasa

POS-KUPANG.COM - Kakak kandung Betrand Peto yang ada di Pulau Flores NTT kini telah beranjak dewasa. Beberapa hari lalu, Chetryn Peto berulang tahun ke 17 tahun. Lihat adu gaya Chetryn Peto dan putra sulung Ruben Onsu.

Genap berusia 17 tahun, pesona kecantikan Chetryn Peto, kakak kandung putra sulung Ruben Onsu makin mencuri perhatian.

Juga tak kalah tenar dari sang adik, kakak Betrand Peto juga makin dikenal publik lantaran paras ayunya.

Selain memiliki suara merdu, Chetryn Peto diketahui memiliki pesona kecantikan.

Nah, Kini beranjak dewasa, kakak Betrand Peto makin pandai bersolek.

Lewat akun Instagramnya, Chetryn Peto kerap membagikan foto-foto cantiknya.

Layaknya bak seorang model, remaja asal NTT ini tak kalah dengan pesona artis Ibu Kota.

Lewat Instagramnya, belum lama ini Chetryn Petro membagikan video singkat tepat di hari ulang tahunnya.

Kakak Betrand Peto ini mengunggah sebuah video berisi beberapa potret transformasinya hingga kini genap berusia 17 tahun.

Tampak gadis 17 tahun ini menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri.

"HBD To Me 17 Years old," tulis Chetryn Peto.

Betrand Peto pun juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak kandungnya itu.