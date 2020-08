Anies Baswedan Puji Petugas Labkes Uji Sampel PCR Covid-19: Gubernur DKI Jakarta: Jaga Kesehatan!

Anies Baswedan Puji Setinggi Langit Petugas Labkes Uji Sampel PCR Covid-19: Gubernur DKI Jakarta: Jaga Kesehatan!

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji seluruh petugas Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemprov DKI Jakarta di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Anies Baswedan menyebut pengujian sampel PCR Covid-19 yang dilakukan di DKI Jakarta adalah yang terbaik di Indonesia.

Pujian Anies Baswedan itu disampaikan di akun Instagram miliknya @aniesbaswedan:

Berikut unggahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan:

Melihat langsung proses pengujian sampel PCR COVID-19 di Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemprov DKI Jakarta di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Labkesda DKI berjejaring dengan 48 lab se-Jakarta menjadi ujung tombak dalam mengolah hasil Tes PCR yang selama ini kita lihat angka-angkanya diumumkan setiap hari.

Terima kasih dan apresiasi kepada ibu bapak yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa bulan ini.

Ibu bapak telah bekerja total menguji sampel di lab hingga didapatkan proses testing yang bisa dibilang terbaik di Indonesia, karena kini DKI Jakarta memiliki kapasitas testing PCR empat kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO.

Standar testing PCR WHO adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Jakarta dengan hampir 11 juta penduduk, berdasarkan standar WHO harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang (bukan spesimen) per minggu, sementara testing PCR DKI Jakarta dalam seminggu terakhir (31/7) sudah mencapai 43.500 orang.