Jadwal Acara TV Sabtu 1 Agustus 2020, Bioskop Trans TV, Trans 7, GTV, SCTV, Net TV, RCTI

POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal acara TV Sabtu, 1 Agustus 2020, Fantastic Four di GTV, Transformers: The Last Knight di Trans TV.

Di GTV pukul 22.00 WIB tayang sebuah film superhero asal Amerika Serikat yang disutradarai oleh Jish Trank berjudul Fantastic Four.

Kemudian ada film bergenre fiksi yakni Transformers: The Last Knight, akan tayang di Trans TV pukul 19.00 WIB.

Tak hanya itu, di Trans TV pukul 21.00 WIB akan tayang sebuah film aksi thriller Unlocked.

Film Unlocked menceritakan seorang agen CIA yang menyamar dan menjadi mata-mata.

Dikutip dari mncvision.id, berikut jadwal acara TV Sabtu, (1/8/2020):

GTV

00:00 AADC (Apa Aja Dicandain)

01.00 Gerebek

02:00 Buletin iNews Malam

02:30 Raden Ayu