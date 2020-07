Rayakan Idul Adha 1441 H, Aston Hotel Berbagi Qurban

Penyerahan hewan kurban dari Aston Kupang Hotel and Convention Center, Kamis (30/7/2020)

POS-KUPANG.COM / Aston Kupang Hotel and Convention Center

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Aston Kupang Hotel and Convention Center mendonasikan hewan kurban berupa seekor kambing ke Masjid Nurul Hidayah yang letaknya tidak jauh dari lokasi hotel.

Penyerahan kurban dilakukan secara simbolis oleh Deddy S Thalib selaku General Manager Aston Kupang Hotel and Convention Center dan beberapa manajemen serta staf yang hadir, Kamis (30/7/2020).

“Berbagi hewan kurban ini sudah menjadi agenda rutin dan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) Aston Kupang Hotel and Convention Center dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi, kebersamaan dan indahnya berbagi pada momen Idul Adha, terutama pada situasi pandemi seperti sekarang ini," jelas Inggrid Bulan selaku HR Coordinator Aston Kupang Hotel and Convention Center seperti tertulis dalam rilis yang diterima dari Leonora Agatha, Public Relation Officer Aston Kupang Hotel and Convention Center, Jumat (31/7/2020).

Selain memberikan dukungan dan bantuan rutin pada hari besar keagamaan, Aston Kupang Hotel and Convention Center juga senantiasa mendukung pengembangan masyarakat maupun lingkungan sekitar dalam banyak program sosial kemasyarakatan.

Kegiatan yang dilakukan seperti kerja bakti pembersihan pantai, pembersihan rumah ibadat hingga penanaman pohon di daerah yang memerlukan penghijauan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)