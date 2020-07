Pilih 25 Gambar dan Ucapan Selamat Idul Adha 2020, Kirim ke WA, IG, FB, Twitter atau jadi Status

POS KUPANG.COM -- Umat Islam kini sedang merayakan Idul Adha 2020, tak ada salahnya kirim gambar dan kalimat ucapan selamat ke kerabat dan handai taulan

Bisa untuk status di media sosial. Kumpulan gambar ucapan 'Selamat Hari Raya Idul Adha 2020' dalam bahasa inggris, lengkap dengan terjemahannya.

Ucapan 'Selamat Hari Raya Idul Adha 2020' ini dapat Anda kirimkan kepada teman dan keluarga lewat WhatsApp (WA), Facebook (FB), Instagram (IG) atau diunggah menjadi status di media sosial.

Hari Raya Idul Adha diperingati setiap 10 Dzulhijjah , untuk tahun ini jatuh pada Jumat (31/7/2020).

Adanya pandemi virus corona (Covid-19) membuat hari raya kurban kali ini menjadi berbeda, karena menciptakan jarak antar umat Muslim.

Untuk tetap menjaga silaturahmi, ada baiknya Anda mengirimkan ucapan 'Selamat Hari Raya Idul Adha 2020' lewat media sosial.

Tribunnews.com telah merangkum kumpulan gambar ucapan ' Selamat Hari Raya Idul Adha 2020 ' dalam bahasa inggris untuk Anda.

1. Happy Eid Al Adha. Wish you and your loved ones a blessed Eid.

"Selamat Idul Adha. Semoga Anda dan orang-orang terkasih Anda mendapatkan berkah."