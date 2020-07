Unduh Kumpulan Gambar Menarik Ucapan Selamat Idul Adha 2020, Kirim ke Sahabat yang Merayakan

POS-KUPANG.COM - Berikut ini kumpulan gambar ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 2020.

Selain mengirimkan daging kurban, Anda juga bisa mengirimkan gambar atau ucapan selamat Idul Adha melalui media sosial.

Dilansir TribunTernate.com dari laman Boldsky.com, berikut beberapa pesan, salam dan kutipan serta gambar yang bisa Anda bagikan pada teman dan kerabat:

1.

1 ()

Eid Means:

E- Embrace with open heart

I - Inspire with impressive attitude

D - Distribute pleasure to all

Artinya:

Idul Fitri artinya

E - Rangkul dengan hati terbuka

I - Inspirasi dengan sikap yang mengesankan

D - Bagikan kesenangan untuk semua

2.

2 ()

Wishing that Allah accept your good deeds and sacrifices, alleviates your sufferings, and forgives your transgressions.

Artinya:

Berharap agar Allah menerima perbuatan baik dan pengorbanan Anda, meringkan penderitaan Anda, dan mengampuni segala dosa Anda.