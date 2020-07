Iiihh, Aurel Lupa Tutup Resleting Celana, Ammar Zoni Tertawa, Kekasih Atta Malu Bukan Kepalang 

Adanya cerita soal momen memalukan itu diungkapkan putri sambung Ashanty di chanel YouTube Irish Bella dan Ammar Zoni.

Ketika itu, Aurel Hermansyah ditanya Irish apakah pernah mengalami lupa menutup resleting celana?



Kekasih Atta Halilintar ini pun langsung tertawa kecil saat ditanya soal tersebut.



Putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini mengaku dirinya pernah mengalami insiden tersebut.

"Oh my God, pernah dan itu baru kemarin.Dan mau tahu nggak, itu aku mau live tv.Jadi pas turun dari mobil, udah foto-foto sama orang, pas aku sampai di ruang tunggu, pas aku kacaan, oh aku nggak resleting," kata Aurel Hermansyah tertawa.Momen itu malah terjadi di depan umum.Pelantun Kepastian ini pun menambahkan bahwa dirinya tak sadar belum menutup resleting celananya.