Anya Geraldine Ternyata Sudah Pacaran Sejak Usia 13 Tahun, Akui Tidak Bisa Menjomblo Lama

POS KUPANG.COM-- Artis dan selebgram cantik Anya Geraldine menjadi perhatian saat aksi demo mahasiswa yang tolak RUU KUHP di depan Gedung DPR MPR beberapa waktu lalu

Namanya ada dalam poster mahasiswa yang menyebutkan tolak RUU tapi sahkan Anya Geraldine

Aksi itu membuat Anya sempat kebingungan dan salah tingkah lantaran jadi digemari mahasiswa

Tulisan demonstran yang singgung Anya Geraldine dalam aksi Kamis (24/9/2019). (INSTAGRAM/anyageraldine)

Namun, siapa sangka Anya Geraldine sudah mulai suka cowok sejak usianya masih sangat belia yaitu 13 tahun

Selebgram Anya Geraldine dikenal sebagai sosok sensasional. Kerap mengumbar kemolekan tubuhnya via instagram, siapa sangka jika Anya ternyata tidak pernah bisa jomblo lama.

Pada Deddy Corbuzier , Anya Geraldine pun bikin pengakuan mengejutkan. Anya mengaku tak pernah merasakan jomblo lebih dari dua minggu.

Hal itu diungkapkan Anya Geraldine saat berbincang dengan Deddy Corbuzier dalam podcast berjudul "Anya Geraldine No Cowok, No Way".

Pengakuan Anya itu bahkan sempat membuat Deddy Corbuzier terkejut.

"Aku tuh dari umur 13 tahun enggak pernah enggak punya pacar lho om," kata Anya, seperti dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (25/7/2020).