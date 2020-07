Anya Geraldine: Tak Jomblo

POS-KUPANG.COM - Selebgram Anya Geraldine buat pengakuan mengejutkan. Anya mengaku tak pernah merasakan jomblo lebih dari dua minggu.

Hal itu diungkapkan Anya Geraldine saat berbincang dengan Deddy Corbuzier dalam podcast berjudul "Anya Geraldine No Cowok, No Way".

Pernyataan Anya Geraldine itu bahkan sempat membuat Deddy Corbuzier terkejut.

• Seratus Tahun PK Ojong Pendiri Kompas Gramedia: Korannya Ditutup Karena Melawan Bung Karno

"Aku tuh dari umur 13 tahun enggak pernah enggak punya pacar lho om," kata Anya, seperti dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (25/7/2020).

"Enggak bisa sendiri," jawab Anya kemudian ketika Deddy bertanya alasan selalu memiliki pacar.

Deddy Corbuzier kemudian memberitahu Anya kalau kondisi itu sebenarnya tidak wajar.

• Ini Alasan Andry Garu Pilih Maju Dalam Pilkada Mabar

"Itu penyakit loh. You know that right," ujar Deddy Corbuzier.

Rupanya, Anya Geraldine juga menyadarinya. Ia bahkan pernah ke psikolog karena hal itu.

"I know that, udah ke itu," ucap Anya Geraldine. "Psikolog?" tanya Deddy yang dibenarkan Anya.

Selebgram berusia 24 tahun itu merasa sepi setiap kali tidak memiliki kekasih. Oleh sebab itu, sejak usia 13 tahun, Anya Geraldine hampir tidak pernah merasakan namanya jomblo.

Waktu terlama Anya Geraldine menjadi jomblo biasanya hanya satu minggu.

"Hampir enggak pernah (jomblo). Paling seminggu dua minggu," ucap Anya Geraldine. (kompas.com)