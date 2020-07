Bupati Manggarai Timur Launcing JPS di Kecamatan Borong

POS-KUPANG.COM | BORONG--Dana bantuan jaring pengaman sosial (sicial safety net) dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk 4.210 kepala keluarga (KK) terdampak virus Corona atau Covid-19 mulai dicairkan.

Bantuan jaring pengaman sosial diberikan dengan tujuan meminimalisasi risiko sosial terhadap kelompok masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bertempat di kantor camat Borong Bupati Matim Agas Andreas,SH.,M.Hum mengadakan launcing bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dampak Covid-19 tingkat Kabupaten Manggarai Timur. Jumat, (24/7/2020).

Kegiatan launcing JPS ini diberikan, secara simbolis kepada 20 Kepala Keluarga di Kecamatan Borong, dari tiga kelurahan diantaranya Kelurahan Kota Ndora, Kelurahan Satar Peot, dan Kelurahan Rana Loba.

Bupati Matim, Agas Andreas, SH,M.Hum dalam rilis yang dikirim oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai Timur menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyalurkan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) yang merupakan sebutan lain dari Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan ini bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi NTT dan Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Besar bantuan yang diberikan kepada KK Miskin yang terkena dampak Covid-19 sejumlah Rp 500.000 per bulan selama 4 bulan dengan skema pembayaran Rp 500.000 per bulan selama 2 bulan di tanggung oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Rp 500.000 per bulan selama 2 bulan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) yang saat ini kita salurkan prioritasnya adalah KK Miskin yang berasal dari 17 Kelurahan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Keputusan ini diambil karena Kelurahan tidak mendapat alokasi dana seperti Alokasi Dana Desa (ADD).

"Walaupun prioritasnya adalah Kelurahan namun kita tetap akomodir KK Miskin dari setiap desa yang belum pernah mendapat bantuan sama sekali termasuk yang belum akomodir melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa," ungkap Bupati Agas.