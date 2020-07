Jadwal Acara TV Jumat 24 Juli 2020, Bioskop Trans TV, Big Movie GTV, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV

POS-KUPANG.COM - Jadwal acara TV hari ini Jumat 24 Juli 2020 RCTI, SCTV, ANTV, Trans TV, Trans 7, NET TV, Indosiar, Kompas TV, TV One, RTV, Metro TV, MNC TV, dan TVRI.

Sejumlah acara menarik hadir dari pagi hari seperti drama Korea ( drakor ) terbaru Trans TV yakni The K2 sementara malam hari akan ada Bioskop Trans TV yang menghadirkan film G.I Joe: The Rise Of Cobra dan Bait (2012)

*) Disclaimer: Jadwal dan acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing stasiun televisi.

Berikut Wartakotalive.com ( grup tribunkaltim.co ) rangkum acara TV Jumat 24 Juli 2020:

Jadwal TVRI

04:30WIB Serambi Islami

06:00WIB Semangat Pagi Indonesia

07:00WIB Salam Olahraga

07:30WIB Info Terkini Covid 19

08:00WIB Belajar Dari Rumah: Paud : Jalan Sesama: Teman Bacaan

08:30WIB Belajar Dari Rumah : kelas 1-3 SD: Pertumbuhan dan Perkembanga Manusia

09:00WIB Info Terkini

09:03WIB Belajar Dari Rumah: kelas 4-6 : Pecahan Desimal dan Persen

09:30WIB Belajar Dari Rumah : SMP : Fenomena Alam Petir

10:00WIB Hari Anak Nasional

10:05WIB Hari Anak Nasional

10:30WIB Hari Anak Nasional

11:03WIB Badanamu Cadets

11:30WIB Inspirasi Indonesia

12:00WIB Indonesia Siang

13:00WIB Layanan Pemerintah Di Masa...

13:30WIB Jendela Dunia

14:00WIB Info Terkini

14:03WIB Indonesia Sehat

15:00WIB Info Terkini

15:03WIB Pesona Indonesia

15:30WIB Info Terkini Covid 19

17:00WIB Mimbar Agama Katolik

17:30WIB English News Service

18:00WIB Indonesia Hari Ini

21:00WIB Dunia Dalam Berita

21:30WIB Film Pendek

Jadwal Trans TV