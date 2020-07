Pagi Ini Ngobrol Asyik Bareng 2 Wanita Cantik Nan Pintar; "Peran Public Relations di Era New Normal"

POS-KUPANG.COM - Penerapan New Normal di era pandemi virus corona Covid-19 ini memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk di NTT.

Serangan virus corona tak hanya terjadi di NTT, dan Indonesia, tetapi seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 ini memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu pula yang terjadi di NTT.

Nah, untuk membicarakan bagaimana kiat-kiat di era New Normal ini, POS KUPANG menggelar Ngobrol Asyik pada hari ini, Kamis, 23 Juli 2020 secara virtual.

• DATA Terkini Corona Indonesia, Rabu 22 Juli 91.751 Kasus,4.459 meninggal, Fase Bahaya Juli-September

Gelaran Ngobrol Asyik bertema "Peran Public Relations di Era New Normal" ini akan menghadirkan dua nara sumber, yakni Bernadet H Ayuningrum, Executive Secretary and Marketing Communication Swiss-Belinn Kristal Kupang dan Viona Alamanda, Public Relations Officer Aston Kupang Hotel and Convention Center.

Keduanya akan mengupas habis peran public relation dalam era pandemi Covid-19 ini dengan host Intan Nuka, Reporter POS-KUPANG.COM.

Bagaimana isinya? Yuk simak secara live di dua saluran berikut ini:

- Facebook POS-KUPANG.COM atau bisa KLIK DI SINI

- Channel YouTube POS KUPANG atau bisa KLIK DI SINI

(*)