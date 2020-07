Jadwal Acara TV Kamis 23 Juli 2020, Bioskop Trans TV, Big Movie GTV, Suara Hati Istri Indosiar

Simak jadwal acara televisi di TransTV, Trans7, GTV, SCTV, Indosiar, dan ANTV pada Kamis, 23 Juli 2020.

POS-KUPANG.COM - TransTV menayangkan film menarik, seperti XXX: Return of Xander Cage dan The Nice Guys mulai pukul 21.30 WIB.

Selain itu, ada juga CNN Indonesia, Bajaj Bajuri, Angel's Last Mission: Love, Safana, Insert, Brownis (Obrolan Manis) hingga Insert Today.

Sementara program di GTV, di antaranya film R.I.P.D, Spongebob Squarepants The Movie, Naruto Shippuden The Movie: The Last Shinobi, dan Warbiasak.