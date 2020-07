Feby Febiola: Tampil Plontos

via Intisaroi.grid.id

POS-KUPANG.COM - Artis peran Feby Febiola melalui akun Instagram miliknya mengunggah sebuah foto yang menampilkan dirinya dengan kepala hampir plontos.

Rupanya, Feby Febiola baru saja memangkas habis rambutnya karena harus menjalani kemoterapi lantaran mengidap kista ovarium.

Alih-alih malu, menurut Feby Febiola, perempuan dengan rambut plontos terlihat lebih berkarakter.

• PT Terima Mahasiswa Baru

"Dari dulu suka berandai andai kalau punya rambut bondol kayak gini, akhirnya kesampaian juga. Kayaknya cewek botak itu keren dan berkarakter," tulis Feby seperti dikutip Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

"Jadi, ceritanya aku harus melewati 6x session chemotherapy, udah mulai rontok rontok, sekalian aja dibondol. Nanti aku ceritain semuanya deh, aku janji," tulis Feby Febiola lagi.

Meskipun memangkas habis rambutnya, Feby Febiola megatakan, kondisinya baik baik saja. Bahkan, bintang sinetron Tersanjung ini berterima kasih atas semua doa yang ditujukan untuk kesembuhannya.

"But No Worries, kondisi aku sekarang baik-baik aja, semuanya dalam kontrol tangan Tuhan. Makasih yang udah nanyain dan doain. Bukan perjalanan yang mudah buat aku, tapi aku yakin Tuhan selalu genggam tanganku, dan semuanya terasa mudah," ujar Feby.

"Walau dalam lembah bayang bayang maut, Engkau selalu besertaku, gadamu dan tongkatMu, itulah yang menghiburku," sambung bintang film Tersanjung The Movie itu. Berikut link unggahan Feby Febiola.

Sebelumnya diberitakan bahwa Feby Febiola menjalani operasi kista ovarium pada Sabtu (30/5/2020). Lewat unggahan di Instagram @febyfebiola, aktris berusia 42 tahun memberikan kabar terkini seputar operasi yang dijalaninya.

Feby Febiola menyampaikan bahwa operasi kista ovarium yang dijalaninya berjalan dengan lancar. Dalam foto tersebut, Feby Febiola tampak membagikan wajah bahagia usai operasi.

"Selamat pagi, terima kasih yang sudah mendoakan, operasinya lancar. Sorry enggak bisa balas satu-satu, pokoknya I love you all," tulis Feby Febiola seperti dikutip Kompas.com 31 Juni 2020. (kompas.com)