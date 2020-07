8 Drama Korea Terbaik Sepanjang Tahun 2020, Crash Landing on You hingga The World of The Married

drama korea crash landing on you

POS-KUPANG.COM - Buat penggemar drama Korea tentu tak ketinggalan serial drama yang sudah tayang sepanjang tahun 2020 ini.

Berikut ini delapan drama Korea yang bisa kamu tonton karena jadi tayangan dengan rating tertinggi di sepanjang 2020.

Cerita dan akting para pemerannya juga cukup baik.

Simak sinopsis delapan drakor tersebut dalam artikel ini.

Tahun 2020 telah berlangsung selama enam bulan awal. Di enam bulan tersebut, ada berbagai drama Korea seru yang berhasil mencapai rating tertinggi .

Drama-drama Korea yang meraih rating tertinggi di paruh pertama 2020 tersebut menyajikan cerita-cerita menarik.

Tidak hanya itu, drama Korea dengan rating tertinggi di paruh pertama 2020 juga menarik perhatian penonton dengan akting para pemeran dari aktor-aktor papan atas yang bakatnya sudah tidak diragukan lagi.

Nah, simak delapan drama Korea dengan rating tertinggi di paruh pertama 2020 yang dirangkum di bawah ini:

Link Streaming Drama Korea The World of The Married (Instagram/jtbcdrama)

1. The World of the Married

Judul The World of the Married sudah tidak asing lagi bagi penikmat tayangan asal Korea Selatan. The World of the Married bahkan menjadi perbincangan yang ramai di media sosial.

Tidak hanya pecinta drama Korea, mereka yang bukan pecinta drama Korea pun ikut tertarik dan penasaran dengan The World of the Married.