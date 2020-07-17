Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Jumat 17 Juli 2020, Trans TV, Trans 7, RCTI, SCTV, GTV, Metro TV, TVRI, Kompas TV

Jadwal Acara TV Jumat 17 Juli di TVRI, TransTV, Trans7, RCTI, GTV, Metro TV, KompasTV, TVOne, SCTV

zoom-inlihat foto Jadwal Acara TV Jumat 17 Juli 2020, Trans TV, Trans 7, RCTI, SCTV, GTV, Metro TV, TVRI, Kompas TV
pixabay.com/mojzagrebinfo
Jadwal Acara TV 

POS-KUPANG.COM - Daftar Jadwal Acara TV Hari ini update terbaru Jumat 17  Juli 2020 informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, MNC TV, TVRI.

Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.

Bioskop Trans TV akan menghadirkan film Lone Survivor dan Kickboxer Vengeance. 

Sedangkan di TVRI menyajikan saluran pendidikan belajar dari rumah dari PAUD hingga SMA.  

*) Disclaimer: Jadwal dan acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing stasiun televisi.

Berikut Wartakotalive.com rangkum acara TV Jumat 17 Juli 2020:

Jadwal ANTV

04:30WIB Gara-Gara Duyung
05:30WIB Jinny Oh Jinny
07:00WIB Tuyul & Mbak Yul
09:00WIB Shiva
10:30WIB Saraswati Chandra
12:30WIB Meri Durga
15:00WIB Yeh Teri Galiyan
16:30WIB Tawakal
18:00WIB Kawin Gantung
19:30WIB Bawang Putih Berkulit Merah
22:30WIB Inayah

Jadwal TVRI 

04:30WIB Serambi Islami
06:00WIB Semangat Pagi Indonesia
07:00WIB Salam Olahraga
07:30WIB Info Terkini Covid 19
08:00WIB Belajar Dari Rumah: Paud : Jalan Sesama
08:30WIB Belajar Dari Rumah : kelas 1-3 SD: Pentingnya mentaati tata tertib sekolah
09:00WIB Info Terkini
09:03WIB Belajar Dari Rumah: kelas 4-6 : Operasi Bilangan Bulat
09:30WIB Belajar Dari Rumah : SMP : Tokoh tokoh inspiratif dunia 
10:00WIB Belajar Dari Rumah : Bahasa Inggris: Hello Im Anna
10:05WIB Belajar Dari Rumah: SMA : Cara mempelajari hal yang tak disukai
10:30WIB Keluarga Indonesia Parenting : Beranda Pak RT: Keluarga Melek Digital
11:03WIB Badanamu Cadets
11:30WIB Inspirasi Indonesia

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Editor: Eflin Rote
Sumber: Warta Kota
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