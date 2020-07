Para siswa di Sumba Barat Daya Sambut Tahun Ajaran Baru, Ini yang Dilakukan Bupati untuk KBM

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Petrus Piter

POS KUPANG, COM, TAMBOLAKA - Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Kornelius Kodi Mete, kembali memberlakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah dasar (SD) dan SMP di daerah itu dalam skala terbatas.

Mulai tahun ajaran baru 2020/20201 yang berlangsung, Senin (13/7), para siswa masuk sekolah per kelas. Misalnya, hari Senin kelas I, Selasa kelas II dan seterusnya hingga Sabtu untuk kelas VII.

Dengan demikian, diakui Kodi Mete, semua ruangan digunakan dengan pengaturan jarak kursi antara satu dengan lainnya sesuai standar protokol kesehatan

Kodi Mete meminta sekolah harus menyiapkan air dan sabun cuci tangan untuk siswa/i sebelum dan setelah KBM. Selama KBM berlangsung para siswa tetap memakai masker.

"Kebijakan ini sudah diterapkan sebelumnya dan dilanjutkan pada tahun ajaran baru mulai Senin (13/7)," ujar Kodi Mete di kantornya, Senin (13/7) siang.

Menurutnya, pemberlakuan kebijakan KBM per hari per kelas telah berlangsung sejak pemberlakuan masa new normal dan diteruskan pada awal tahun ajaran 2020/2021. Hal itu karena masih terjadinya pandemi corona. Apalagi SBD berstatus zona merah, salah satu warga terkonfirmasi positif corona.

Bupati Kodi Mete menghimbau masyarakat setempat melaksanakan protokol kesehatan. Dia juga meminta tim gugus tugas penanganan virus corona terus melakukan operasi masker. *