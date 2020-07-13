Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Lengkap Senin 13 Juli 2020, RCTI, Trans TV, Trans 7, GTV, SCTV, TVRI, TV One
Jadwal Acara TV Senin 13 Juli, TVRI, RCTI, Trans TV, Trans7, TVOne, Kompas TV, GTV, SCTV
POS-KUPANG.COM - Daftar Jadwal Acara TV Hari ini update terbaru Senin 13 Juli 2020 informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, MNC TV, TVRI.
Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.
Bioskop Trans TV akan menghadirkan film The Mechanic dan Standoff.
*) Disclaimer: Jadwal dan acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing stasiun televisi.
Berikut Wartakotalive.com rangkum acara TV Senin 13 Juli 2020:
Jadwal ANTV
04:30WIB Gara-Gara Duyung
05:30WIB Jinny Oh Jinny
07:00WIB Tuyul & Mbak Yul
09:00WIB Shiva
10:30WIB Saraswati Chandra
12:30WIB Meri Durga
15:00WIB Yeh Teri Galiyan
16:30WIB Tawakal
18:00WIB Kawin Gantung
19:30WIB Bawang Putih Berkulit Merah
22:30WIB Inayah
Jadwal TVRI
04:30WIB Serambi Islami
06:00WIB Semangat Pagi Indonesia
07:00WIB Salam Olahraga
07:30WIB Info Terkini Covid 19
08:00WIB Belajar Dari Rumah: Paud : seru belajar kebiasaan baru
08:30WIB Belajar Dari Rumah : kelas 1-3 SD: Hari pertama sekolah
09:00WIB Info Terkini
09:03WIB Belajar Dari Rumah: kelas 4-6 : Asyiknya berkebun
09:30WIB Belajar Dari Rumah : SMP : memahami konsep waktu
10:00WIB Belajar Dari Rumah : Bahasa Inggris: Welcome
10:05WIB Belajar Dari Rumah: SMA : Tak bicara di depan umum
10:30WIB Keluarga Indonesia Parenting : Beranda Pak RT
11:03WIB Badanamu Cadets
11:30WIB Inspirasi Indonesia
12:00WIB Indonesia Siang
13:00WIB Layanan Pemerintah Di Masa...
13:30WIB Jendela Dunia
14:00WIB Info Terkini
14:03WIB Indonesia Sehat
15:00WIB Info Terkini
15:03WIB Pesona Indonesia
15:30WIB Info Terkini Covid 19
17:00WIB Mimbar Agama Katolik
17:30WIB English News Service
|Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu 12 Juli 2020 Trans 7 RCTI NET TV GTV Bioskop Trans TV
|Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu 12 Juli 2020 RCTI NET TV GTV Raffi Ahmad dan Nagita Slavina TRANS TV
|Jadwal Acara TV Hari ini Sabtu 11 Juli 2020 Lengkap Trans TV, Trans 7, SCTV, GTV, RCTI, MNC TV
|Jadwal Acara TV Hari ini Kamis 9 Juli 2020, Bioskop Trans TV, Big Movie GTV, FTV SCTV
|Jadwal Acara TV Lengkap Hari ini Rabu 8 Juli 2020, Trans TV Metro TV SCTV Kompas TV GTV Indosiar