Jadwal Acara TV Lengkap Hari ini Rabu 8 Juli 2020, Trans TV Metro TV SCTV Kompas TV GTV Indosiar

POS-KUPANG.COM - Daftar Jadwal Acara TV Hari ini update terbaru Rabu 8 Juli 2020 informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, MNC TV, Kompas TV, TV One, Metro TV, TVRI.

Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.

Malam ini mulai pukul 21.30 di Bioskop Trans TV akan menyajikan film XXX State of Union dan dilanjutkan dengan Film Underworld 3: Rise Of The Lycans

Berikut rangkuman acara TV Rabu 8 Juli 2020:

Jadwal ANTV

04:30WIB Gara-Gara Duyung

05:30WIB Jinny Oh Jinny

07:00WIB Tuyul & Mbak Yul

08:30WIB Putri Duyung

09:30WIB Shiva

11:00WIB Saraswati Chandra

13:00WIB Meri Durga

14:30WIB Yeh Teri Galiyan

16:30WIB Tawakal

18:00WIB Kawin Gantung

19:30WIB Bawang Putih Berkulit Merah

22:30WIB Inayah

Jadwal TVRI

04:00WIB Jejak Islam

04:30WIB Serambi Islami

06:00WIB Semangat Pagi Indonesia

07:00WIB Salam Olahraga

07:30WIB Info Terkini Covid 19

08:00WIB Liburan di Rumah: Jalan Sesama

08:30WIB Liburan di Rumah: Dongeng Kak Rona dan Paman Gery

09:00WIB Info Terkini

09:03WIB Liburan di Rumah: Let's Learn English: Lets Agree to Disagree

09:30WIB Liburan di Rumah: Our planet: dari gurun sampai padang rumput

10:00WIB Liburan di Rumah: Lets learn english: May I borrow that?

10:05WIB Liburan di Rumah: vokasi: resep jitu masuk industri kuliner

10:30WIB Keluarga Indonesia Parenting : Rekam Pandemi : Lebaran di masa corona

11:00WIB Info Terkini

11:03WIB Badanamu Cadets

11:30WIB Inspirasi Indonesia

12:00WIB Indonesia Siang

13:00WIB Rumah Bulu Tangkis

13:30WIB Jendela Dunia

14:00WIB Info Terkini

14:03WIB Indonesia Sehat

15:00WIB Info Terkini

15:03WIB Pesona Indonesia

15:30WIB Info Terkini Covid 19

17:00WIB Mimbar Agama Budha

17:30WIB English News Service