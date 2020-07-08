Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Lengkap Hari ini Rabu 8 Juli 2020, Trans TV Metro TV SCTV Kompas TV GTV Indosiar
Jadwal Acara TV Rabu 8 Juli di TVRI, TransTV, Trans7, SCTV, MetroTV, KompasTV, GTV, Indosiar, TV One
POS-KUPANG.COM - Daftar Jadwal Acara TV Hari ini update terbaru Rabu 8 Juli 2020 informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, MNC TV, Kompas TV, TV One, Metro TV, TVRI.
Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.
Malam ini mulai pukul 21.30 di Bioskop Trans TV akan menyajikan film XXX State of Union dan dilanjutkan dengan Film Underworld 3: Rise Of The Lycans
Berikut rangkuman acara TV Rabu 8 Juli 2020:
Jadwal ANTV
04:30WIB Gara-Gara Duyung
05:30WIB Jinny Oh Jinny
07:00WIB Tuyul & Mbak Yul
08:30WIB Putri Duyung
09:30WIB Shiva
11:00WIB Saraswati Chandra
13:00WIB Meri Durga
14:30WIB Yeh Teri Galiyan
16:30WIB Tawakal
18:00WIB Kawin Gantung
19:30WIB Bawang Putih Berkulit Merah
22:30WIB Inayah
Jadwal TVRI
04:00WIB Jejak Islam
04:30WIB Serambi Islami
06:00WIB Semangat Pagi Indonesia
07:00WIB Salam Olahraga
07:30WIB Info Terkini Covid 19
08:00WIB Liburan di Rumah: Jalan Sesama
08:30WIB Liburan di Rumah: Dongeng Kak Rona dan Paman Gery
09:00WIB Info Terkini
09:03WIB Liburan di Rumah: Let's Learn English: Lets Agree to Disagree
09:30WIB Liburan di Rumah: Our planet: dari gurun sampai padang rumput
10:00WIB Liburan di Rumah: Lets learn english: May I borrow that?
10:05WIB Liburan di Rumah: vokasi: resep jitu masuk industri kuliner
10:30WIB Keluarga Indonesia Parenting : Rekam Pandemi : Lebaran di masa corona
11:00WIB Info Terkini
11:03WIB Badanamu Cadets
11:30WIB Inspirasi Indonesia
12:00WIB Indonesia Siang
13:00WIB Rumah Bulu Tangkis
13:30WIB Jendela Dunia
14:00WIB Info Terkini
14:03WIB Indonesia Sehat
15:00WIB Info Terkini
15:03WIB Pesona Indonesia
15:30WIB Info Terkini Covid 19
17:00WIB Mimbar Agama Budha
17:30WIB English News Service
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