Dipopulerkan Betrand Peto, Simak Lirik dan Chord Lagu Malaikat Penjagaku

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - " Malaikat Penjagaku" adalah lagu yang diciptakan dan dipopulerkan Betrand Peto, anak Ruben Onsu.

Lagu yang dirilis pada 5 Maret 2020 ini merupakan singel utama Betrand Peto dari albumnya berjudul Malaikat Penjagaku.

Berikut ini lirik dan chord lagu "Malaikat Penjagaku" dari Betrand Peto.

(Intro) Am Dm G C

F Dm E

Am G Am

aku cinta ayah bundaku..

Dm G C

kuberjalan dekat pintu hatinya

F E

kuingat mereka

E/G# Am

cinta kasih sayangnya

Dm E

aku cinta ayah bundaku..

Am G Am

aku s'lalu ingin dekat mereka..

Dm G C

ku tak ingin jauh dari dirinya

F E

cinta kasih dan sayangnya

E/G# Am

sangat besar bagiku

F E

aku cinta ayah bundaku.. hu..uuuu..

(Chorus)

C G

cinta ayah, cinta bunda

Dm Am

sangat besar bagiku

F C G F G

ku tak bisa balas kasih dan cintanya..

C G

cinta ayah, cinta bunda

Dm Am

sangat besar bagiku

F C G

ku tak bisa balas kasih dan cintanya..

F G Am

hoo.. malaikat penjagaku..

(Int.) Em F Fm

Am G Am

bahagia kalian bahagiaku juga..

Dm G C

dan aku ingin memilih bahagiaku

F Em

aku tak melupakanmu

E/G# Am

aku tak membencimu

F E

tapi biar aku bahagia..

Am

dengan cara Tuhan..

(Chorus)

C G

cinta ayah, cinta bunda

Dm Am

sangat besar bagiku

F C G F G

ku tak bisa balas kasih dan cintanya..

C G

cinta ayah, cinta bunda

Dm Am

sangat besar bagiku

F C G

ku tak bisa balas kasih dan cintanya..

F G Am

hoo.. malaikat penjagaku..

F C

huu u.. huu u..

G Am

huu.. malaikat penjagaku..

Simak lagunya melalui video berikut:

