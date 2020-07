Yuk, Nikmati Makanan di Angkringan Sonpapa Swiss-Belinn Kristal Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Berbagai inovasi terus dilakukan oleh Swiss-Belinn Kristal Kupang untuk menarik minat pengunjung. Salah satunya dengan mengubah konsep street food yang telah berjalan setahun itu menjadi gaya angkringan.

Dengan nama Angkringan Sonpapa, Swiss-Belinn Kristal Kupang menawari menu dimulai dari harga Rp5.000.

"Kami mau ubah juga pikiran orang bahwa makanan di hotel itu mahal. Ternyata tidak kok. Di sini pengunjung juga bisa menikmati menu murah bahkan dari seribu rupiah," kata Public Relation Swiss-Belinn Kristal Kupang Bernadeth Helena Ayuningrum, Sabtu (4/7).

Bertempat di halaman depan gedung hotel, Angkringan Sonpapa menawarkan menu antara lain nasi kucing, ayam lalapan, berbagai jenis sate, bakso, mie goreng, dan pempek.

Harga tertinggi di Angkringan Sonpapa yakni Rp25.000. Buka setiap Jumat dan Sabtu pukul 18.00 hingga 22.30 Wita, pengunjung dapat menikmati menu Angkringan Sonpapa sambil menikmati live music dan wifi gratis.

Selain angkringan, Swiss-Belinn Kristal Kupang masih memberikan promo kamar. Para pengunjung dapat menginap di kamar tipe Deluxe hanya dengan membayar Rp350.000 per malam (sudah termasuk sarapan).

Selain itu, ada promo untuk tipe kamar yang sama yakni promo OTW (On The Weekend-Weekdays). Dengan promo itu, pengunjung hanya membayar Rp1 juta untuk menginap selama 4 hari 3 malam. Selain kedua promo itu, ada pula promo menginap sebulan Rp5 juta (tanpa sarapan) atau Rp6 juta (termasuk sarapan). Promo berlangsung hingga Agustus 2020 mendatang.

Sementara itu, Swiss-Belinn Kristal Kupang juga menyediakan promo Wedding Package -Intimate and Exclusive dengan konsep virtual wedding. Paket diberikan seharga Rp50 juta untuk 60 pax. Harga itu sudah termasuk Wedding Organizer, Make up and Wardrobe, MC, Dekorasi, Fotografi, Videografi, Bridal Classic Car, Hampers, dan beberapa keuntungan lainnya.

Hellen mengaku tingkat hunian perlahan berangsur membaik. Mereka pun terus berupaya mengedukasi masyarakat dengan menawarkan hotel sesuai standar yang tetap diperhatikan. Protokol kesehatan pun telah diterapkan mulai dari menyiapkan sarana cuci tangan, melakukan disinfeksi di area hotel, dan menggunakan alat pelindung diri (APD).

"Kami berusaha yakinkan masyarakat bahwa buat kegiatan di hotel itu tidak apa apa, jangan kuatir karena protokol kesehatan di sini lebih diperhatikan," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)