Rumah Anang Ashanty Laku Rp 35 Miliar, Pembelinya Bukan Orang Biasa, Ini Sosoknya

POS-KUPANG.COM - Sempat diincar Raffi Ahmad dan Andre Taulany, rumah mewah Anang & Ashanty laku Rp 35 miliar. Dibeli oleh sosok dari Jember.

Akhirnya rumah mewah penyanyi Ashanty dan Anang Hermansyah di Cinere, Depok terjual sudah.

Sebelumnya, rumah tersebut sempat jadi rebutan Andre Taulany dan Raffi Ahmad.

Istri Anang Hermansyah ini menyebut, sosok pembeli rumahnya membeli tanpa tawar di harga Rp 35 miliar.

Dilansir dari YouTube The Hermansyah A6, Ashanty meminta izin sosok pembeli yang berjenis kelamin perempuan itu untuk mengumumkan rumahnya telah terjual.

"Bu aku udah boleh tulis rumahku udah laku belum bu?" tanya Ashanty melalui sambungan telepon dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (4/7/2020).

"Gak masalah, it'ok. As long long as you don't say my name ya," pinta sosok tersebut.

Rupanya, sosok pembeli rumah orangtua Aurel Hermansyah tak ingin namanya disebut dalam video Ashanty.

Rumah mewah Anang dan Ashanty yang laku Rp 35 miliar (Tribunnews)

Meski begitu, Ashanty membocorkan sosok tersebut di caption videonya "TANPA NAWAR!! PEMBELI ISTANA CINERE TERNYATA SULTAN DARI JEMBER MALAYSIA"

"Aku bilangnya udah dibeli oleh Sultan Jember, orang pada ketawa," kata Ashanty yang diikuti tawa sosok itu.

Ashanty lantas memberikan kabar bahagia itu kepada keluarganya, termasuk Judika yang kala itu sedang berkunjung.

"Orangnya sih udah ngasih Surat SPH, jadi udah deal,"

"Doain ya, ini kalian terakhir ke sini," kata Ashanty ke Judika.