Ruas Jalan Were 2- Were 1 Sudah Rusak Parah

POS-KUPANG.COM | BAJAWA -- Ruas jalan yang menghubungkan Desa Were 2 menuju Desa Were 1 Kecamatan Golewa Selatan rusak parah.

Aspal jalan sudah terkelupas semua dan dibadan jalan terdapat lubang besar yang menganga.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan apalagi yang mengalami rusak berat tersebut dibok dengan tanjakan arah menuju Desa Were 1.

Warga Were I, Fransiskus mengatakan kondisi tersebut sudah sangat memprihatinkan. Hal itu diduga kuat karena drainase tidak ada dan aspal yang tidak terlalu kuat disana.

"Drainase tidak ada apalagi kalau hujan, air turun dari atas sangat deras dan masuk ke badan jalan. Bisa juga karena aspal tidak kuat," ujar Fransiskus kepada POS-KUPANG.COM Minggu (5/7/2020).

Fransiskus mengatakan beberapa minggu terakhir kendaraan roda empat dan roda enam tidak bisa melintas kawasan tersebut.

"Beberapa hari lalu kendaraan pick up terpaksa harus lewat Ratogesa dari Were 2 menuju Were I. Kalau jalan Waturoka dekat sekali dengan Were I. Terpaksa mereka harus putar lagi," ujarnya.

Ia mengaku jalan tersebut padahal baru dikerjakan tahun 2019 lalu. "Baru dikerjakan tahun lalu. Tapi sudah rusak," ujarnya.

Sementara itu seorang sopir pick up asal Were 1, Emilino, mengatakan ketika melintasi jalur tersebut harus ekstra hati-hati.

"Masalahnya ini tanjakan. Harus hati-hati," ujarnya.

Ia mengatakan selama ini semua sopir yang membawa mobil jenis pick up sangat hati-hati ketika melintasi disitu.

"Mobil pick up sangat sulit lewat disitu, mungkin kalau mobil roda enam masih bisa. Yang susah itu karena mendaki atau tanjakan ini," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)