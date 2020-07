Dr. dr. Hyron Fernandez : Mencegah Penularan Adalah Pilihan Utama dan Terbaik

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. dr. Hyronimus A. Fernandez, M.Kes, dalam Webinar yang diselenggarakan Etika pada Sabtu (04/07/2020) dalam presentasinya mengatakan, mencegah penularan (Covid-19) adalah pilihan utama dan terbaik.

Hal ini karena hingga saat ini, belum ditemukan obat untuk virus yang sedang melanda dunia ini.

Selain itu, vaksin untuk virus Corona juga belum ditemukan dan juga 86 persen penderita tanpa gejala namun tetap ditularkan kepada orang lain dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi.

Saat ini, virus Corona sudah menyebar di 213 negara dan tingkat kematian mencapai 4 - 8 persen. Virus ini juga dapat terbawa asap rokok dari penderita Covid-19 yang juga perokok.

Menurut Hyron, Covid-19 ini bukan sekali terjadi lalu selesai.

"Sejak dinyatakan terjadi oleh World Health Organization (WHO), sampai hari ini masih terus terjadi.Dan kalau bencana alam tidak bisa kita cegah. Kita belum bisa mencegah gunung meletus, gempa bumi dan tsunami" jelas Hyron.

Lebih lanjut Hyron mengatakan, kita hanya bisa merespon terhadap dampak dari bencana alam, sehingga hal itu berbeda dengan bencana pandemi yang terus terjadi.

"Sebenarnya kita bisa mencegah bersama sama sesuai kemampuan yang ada" katanya.

Seperti kita ketahui bahwa bencana non alam ini sudah dinyatakan oleh Presiden sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengancam keselamatan jiiwa banyak orang.

Berbagai stakeholder harus terlibat mulai dari birokrasi pemerintahan hingga tenaga medis yang bekerja.

"Dan yang paling dasar harus menjadi sasaran pemberdayaan kita adalah masyarakat itu sendiri dan organisasi - organisasi sosial yang berdasar pada masyarakat" jelas Hyron.

Untuk mencegah terjadinya penyebaran lebih lanjut, 3 ini yang harus kita lakukan adalah to prevent, to detect, to response.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ella Uzu Rasi)