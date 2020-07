Nikita Mirzani Sindir Baim Wong, Unggahan Terbaru Paula Verhoeven Jadi Sorotan, Singgung Keluarga

POS-KUPANG.COM - Artis Baim Wong kerap dikaitkan dengan sindiran Nikita Mirzani. Caption pada postingan Paula Verhoeven jadi perhatian.

Beberapa waktu terakhir nama Baim Wong memang menjadi buah bibir.

Hal itu berawal dari postingan suami Paula Verhoeven terkait Presiden Joko Widodo serta unggahan saat bersama ustaz.

Niki mengunggah Instagram Story yang menyindir seorang artis yang sudah tidak laku di tv kemudian pindah ke YouTube.

Ia juga menyentil soal postingan artis tersebut bersama Presiden Joko Widodo yang ditutup kolom komentarnya.

Dari situlah muncul dugaan Baim Wong menjadi artis yang dimaksud oleh Nikita.

Nikita Mirzani diduga sindir Baim Wong (YouTube Baim Paula dan Instagram @nikitamirzanimawardi_17)

Sementara itu postingan Paula Verhoeven baru-baru ini menjadi sorotan warganet.

Wanita yang berprofesi sebagai model itu mengunggah potret kebersamaannya bersama sang suami dan anak.

Baim, Paula, dan Kiano Tiger Wong terlihat kompak mengenakan busana bernuansa putih.

Dalam keterangan foto, Paula menyinggung soal perkataan buruk.

"Masya Allah Tabarakallah. When people say bad things about us, we never interfere with their lives.