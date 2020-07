Inilah Profil Indra Priawan, Pengusaha Sukses Calon Suami Nikita Willy yang Curi Perhatian

POS-KUPANG.COM - Indra Priawan, sosok pria yang menjadi calon suami Nikita Willy adalah petinggi di perusahaan taksi Blue Bird Group yang juga mantan Pevita Pearce.

Kabar mengejutkan datang dari pesinetron Nikita Willy.

Sebelumnya saat menjadi bintang tamu dalam acara Okay Bos Trans 7, Nikita Willy sempat mengaku hubungannya dengan sang pengusaha taksi, Indra Priawan telah kandas.

Namun baru-baru ini, wanita berusia 26 tahun itu memamerkan cicin yang melingkar di jari manisnya.

Nikita Willy telah dilamar oleh Indra Priawan, sang kekasih.

Kabar itu disampaikan Nikita Willy dalam unggahan di laman Instagramnya.

• Calon Suami Nikita Willy Tajir Melintir, Pemilik Perusahaan Ternama Pernah dengan Pevita Peace

• Ibu Nikita Willy Ungkap Tanggal Acara Lamaran Resmi Putrinya Oleh Putra Bos Blue Bird Indra Priawan

• Anak Bos Blue Bird Indra Priawan Rela Berlutut di Pantai Lamar Nikita Willy, Luna Maya: So Happy

• Diselingkuhi Nikita Willy, Begini Kabar Bara Tampubolon,Putra Pengacara Presiden Soeharto

• Saat Nagita Tanya Soal Pacaran ke Nikita Willy Tiba-tiba Raffi Ahmad Nyanyi Lagu Duet dengan Mantan

• Saat Nagita Tanya Soal Pacaran ke Nikita Willy Tiba-tiba Raffi Ahmad Nyanyi Lagu Duet dengan Mantan

"Three years ago you asked me to travel the world with you.

Three days ago you asked me to be your world. Both times i said YES," tulis Niki.

Lantas, siapakah Indra Priawan, pria yang akan mempersunting Nikita Willy?

Dilansir dari berbagai sumber, berikut profil Indra Priawan, salah satu petinggi perusahaan taksi Blue Bird, diantaranya:

1. Anak pengusaha taksi