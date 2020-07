Waspada, Jangan Diunduh! Avast Temukan 47 Game Android Berbahaya di Play Store, Berikut Daftarnya

POS-KUPANG.COM - Bagi kamu penggemar game online, peringatan ini penting untuk kamu simak. Sejumlah game berbahaya saat ini masih beredar luas di ponsel anda.

Game berbahaya itu ditemukan oleh Perusahaan antivirus Avast dan Apklab.io di Play Store.

Tepatnya, mereka menemukan 47 game yang terdeteksi sebagai adware.

Adware tersebut berperilaku seperti Trojan, yakni menyamar sebagai aplikasi game dan terlihat meyakinkan.

Alih-alih mengunduh game, pengguna justru mengunduh program jahat yang bisa menampilkan iklan di ponsel secara terus-menerus.

Dari 47 game yang didentifikasi, 17 game disebut masih beredar bebas dan dapat diunduh di Google Play Store.

Ironisnya, terdapat beberapa game yang masuk kategori populer di Play Store, dan telah diunduh oleh lebih dari 15 juta pengguna.

Ilustrasi Play Store

Menurut analis Avast, Jakub Vavra, sangat sulit untuk mendeteksi jenis adware ini, karena cara kerjanya yang rumit.

"Program seperti HiddenAds dapat menyusup di Play Store secara diam-diam, dengan mengaburkan tujuan asli mereka, atau menghadirkan elemen berbahaya secara perlahan setelah aplikasi diunduh oleh pengguna," tutur Jakub.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak Avast turut menyarankan pengguna agar tidak mengunduh game berbahaya tersebut.

Dirangkum KompasTekno dari PC Magazine, Minggu (28/6/2020), berikut ini adalah 17 game berbahaya yang masih beredar pada toko aplikasi Google Play Store:

- Draw Color by Number

- Skate Board - New

- Find Hidden Differences

- Shoot Master

- Stacking Guys

- Disc Go!

- Spot Hidden Differences

- Dancing Run

- Color Ball Run

- Find 5 Differences

- Joy Woodworker

- Throw Master

- Throw into Space

- Divide it

- Cut & Slice Game

- Tony Shoot - NEW

- Assassin Legend

- Flip King

- Save Your Boy

- Assassin Hunter 2020

- Stealing Run

- Fly Skater 2020

Game mobile memang menjadi salah satu bentuk hiburan yang banyak digandrungi.

Pasalnya, pengguna tak lagi membutuhkan konsol atau perangkat gaming khusus untuk bisa bermain game.

Semua dapat dilakukan dengan smartphone.

Namun ada baiknya berhati-hati, tidak sembarangan mengunduh game dari Play Store, terlebih jika pengembangnya tidak diketahui reputasinya.

36 Aplikasi Kamera Berbahaya Dihapus dari Play Store

Pengguna perangkat Android sebaiknya lebih berhati-hati.

Sebab, baru-baru ini Google menghapus sebanyak 36 aplikasi kamera dari Google Play Store.

Semua aplikasi tersebut dihapus karena mengandung program jahat berupa Adware.

Program ini dapat menampilkan iklan di perangkat milik pengguna.

Menurut perusahaan keamanan siber White Ops, selain membombardir pengguna dengan iklan, aplikasi ini dapat mengarahkan pengguna ke URL yang tidak terverifikasi dan tidak aman.

Pengguna juga akan mengalami kesulitan untuk menghapus aplikasi ini.

Sebab, program jahat ini dibuat agar secara otomatis bisa menyembunyikan ikon aplikasi di dalam ponsel.

Semua aplikasi kamera ini sebagian besar dirilis pada paruh kedua tahun 2019 lalu.

Dirangkum KompasTekno dari Gadgets Now, Senin (15/6/2020), berikut ini adalah 36 aplikasi kamera yang dihapus Google dari toko aplikasi Play Store:

Yoroko Camera

Solu Camera Lite Beauty

Camera B6 12

Photo Collage & Beauty Camera

Beauty Camera Selfie Camera

Gaty Beauty Camera

Pand Selfie Beauty Camera

Cartoon Photo Editor

Benbu Selife BEauty

Camera Pinut Beauty Camera

Mood Photo Editor & Selfie Camera

Rose Photo Editor & Selfie Camera

Selfie Camera- Beauty Camera and Photo Editor

Fog Selife Beauty Camera

First Selife Beauty Camera and Photo Editor

Vanu Selfie Beauty Camera

Sun Pro Beauty Camera

Funny Sweet Beauty Camera

Little Bee Beauty Camera

Beauty Camera and Photo Editor

Grass Beauty Camera

Ele Beauty Camera

Flower Beauty Camera

Best Selfie Beauty Camera and Photo Editor

Orange Camera

Sunny Beauty Camera Free

Landy Selfie Beauty Camera

Nut Selfie Camera

Rose Photo Editor and Selfie Camera

Art Beauty Camera

Elegant Beauty Camera

Selfie Beauty Camera and Funny Filters

Selfie Beauty Camera Pro

Pro Selfie Beauty Camera

Beauty Collage Lite

Google pun menyarankan pengguna Android untuk menghapus 36 aplikasi tersebut apabila memilikinya di ponsel.

Ini bukan pertama kalinya Google menghapus aplikasi berbahaya dari Play Store.

Pada Februari lalu, Google mengumumkan telah menghapus 600 aplikasi "nakal" Play Store. Semua aplikasi ini dihapus karena bermuatan iklan yang mengganggu.

Iklan-iklan yang berasal dari aplikasi tersebut dapat muncul secara mendadak ketika ponsel digunakan.

Contohnya, ketika pengguna akan melakukan panggilan telepon, iklan akan muncul dan memenuhi layar meskipun pengguna tidak menjalankan aplikasi tersebut.

Tak hanya menghapus, Google juga akan memblokir monetisasi semua aplikasi tersebut. Penghapusan 600 aplikasi nakal ini disebut baru permulaan.

Itu artinya, Google masih akan menyisir aplikasi-aplikasi sejenis untuk dimusnahkan dari Play Store.

