Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat : Tugas Utama Pemerintah Bebaskan Rakyat NTT dari Kemiskinan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menegaskan, tugas utama dari pemerintah; baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh NTT adalah membebaskan rakyat dari belenggu penderitaan dan kemiskinan.

“Tugas utama pemerintah adalah membebaskan rakyatnya dari penderitaan. Karena itu, pemerintah bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya,” tegas Gubernur VBL di hadapan masyarakat dan undangan saat kunjungan kerja hari keenam di jaringan irigasi persawahan kilometer 1 Mbay Kanan Kabupaten Nagekeo, sebagaimana rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Sabtu (27/6).

Gubernur VBL memulai kunker pertama dari Kabupaten Manggarai Barat pada Senin, 22 Juni 2020, Kabupaten Manggarai pada Selasa, 23 Juni 2020, Kabupaten Manggarai Timur pada Rabu, 24 Juni 2020, Kabupaten Ngada pada Kamis 25 Juni 2020 dan Kabupaten Nagekeo pada Jumat dan Sabtu.

Gubernur dan rombongan berada di Kabupaten Ende; Kota Pancasila sebagai kabupaten terakhir dalam kunker kali ini pada Sabtu sore.

Sejak menjadi Gubernur NTT yang dilantik Presiden Joko Widodo, 5 September 2018 silam, Gubernur VBL sangat serius bekerja untuk membawa keluar masyarakat NTT dari jeritan dan jeratan kemiskinan.

“Kemiskinan NTT berada di urutan ketiga secara nasional; setelah Papua dan Papua Barat. Karena itu, pemimpin harus bisa membawa rakyat ke masa depan. Pemimpin harus memiliki visi yang kuat dan fokus pada inti masalah yang menyebabkan kemiskinan dan penderitaan rakyat NTT,” tandas Gubernur VBL.

Menurut Gubernur, tugas menyelamatkan rakyat merupakan tugas mulia seorang pemimpin. Tetapi pemimpin yang bodoh dan malas, sebut Gubernur VBL, tidak mungkin sanggup keluar dari box atau kotak yang mengungkungnya.

“Oleh karena itu, dalam memimpin mulailah berpikir dan bertindak out of the box; yang penuh inovasi dan kreatif. Jangan bosan berkreasi. Karena pemimpin punya wewenang dan kekuasaan yang besar dalam berkreasi untuk membawa rakyatnya mencapai kesejahteraan,” ucap mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI.

Menyinggung tentang pariwisata, Gubernur VBL mengatakan bahwa Provinsi NTT termasuk Kabupaten Nagekeo merupakan destinasi wisata yang sangat indah dan menarik.