Baim Wong Jadi YouTuber Indonesia Dengan Penghasilan Paling Besar Tiap Bulan, Selengkapnya Di Sini

POS-KUPANG.COM - Media sosial kini jamak menjadi ladang mencari keuntungan.

Salah satu platform media sosial yang menjadi sasaran adalah YouTube.

Banyak konten kreator Indonesia yang namanya melejit dengan memiliki jutaan subscribers.

Bukan hanya banjir subscribers, para YouTuber ini juga ketiban rezeki lantaran mendapatkan penghasilan ekstra dari konten yang mereka unggah di akun YouTube.

Mengacu data Social Blade, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi YouTuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi saat ini.

• Harapan Nus Kei Pada John Kei: Berani Berbuat Ya Berani Bertanggungjawab, Saya Sudah Memaafkan Dia

• Pembebasan Bersyarat Dicabut, John Kei Keponakan Nus Kei Bakal Jalani Masa Di Penjara Seumur Hidup

• Ustadz Abdul Somad Tanya Rocky Gerung: Bagaimana Seandainya Nanti Bung Rocky Jadi Presiden?

Berikut daftar 10 YouTuber di Indonesia dengan penghasilan tertinggi:

1. Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven, meraih pendapatan di kisaran 59.300 dollar AS hingga 949.100 dollar AS per bulan atau sekitar Rp 13 miliar lebih.

2. Rans Entertaiment dengan 16.3 juta subscriber dari 1.402 video. Ada pun prediksi penghasilan yang diperoleh setiap bulan mencapai 48.500 dolar AS - 776.200 dolar AS atau setara Rp 697 juta - Rp 10,87 miliar setiap bulan.

3. Deddy Corbuzier dengan 10,1 juta subscriber dengan 613 video.

Prediksi pendapat yang diperoleh per bulan mencapai 34.600 dollar AS - 553.500 dollar AS atau setara 484,40 juta - Rp 7,75 miliar