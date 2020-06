Jadwal Acara TV Selasa 23 Juni 2020: SpongeBob Square di GTV & Film Premium Rush di TransTV

Simak Jadwal Acara TV Selasa 23 Juni 2020: Film Premium Rush di TransTV & SpongeBob SquarePants Movie di GTV

POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan berbagai acara tv yang menarik bagi Anda dan keluarga Selasa 23 Juni 2020.

Berikut jadwal acara televisi TransTV, Trans7, SCTV, Indosiar, dan ANTV pada Selasa, 23 Juni 2020.

Tak terkecuali, stasiun TransTV menayangkan beberapa film menarik, seperti Premium Rush yang tayang pukul 19.00 WIB.

Kemudian, ada program Rumpi (No Secret), Insert Today, CNN Indonesia News Update, Bikin Laper, dan Diary The Onsu.

Sementara Indosiar memberikan tontonan Drakor berjudul While You Were Sleeping dan Faith.

Selain itu, masih banyak lagi tayangan menarik lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang.

Nah, apa saja program menarik lainnya?

Berikut jadwal acara di stasiun TransTV, Trans7, SCTV, Indosiar, dan ANTV pada Selasa, 23 Juni 2020:

1. TransTV