Wajah Artis Cewek Indonesia Tampil Natural vs Make Up Tebal, Beda Benar! Dari Raline Hingga Natasha

POS-KUPANG.COM - Intip perbedaan Wajah Artis Cewek Indonesia Tampil Natural vs Makeup Tebal.

Beberapa artis cewek Indonesia yang akan diulas berikut ini ada Raline Shah, Ranty Maria dan Natasha Wilona.

Dengan melihat pebedaan Wajah Artis Cewek Indonesia Tampil Natural vs Makeup Tebal ini, kira-kira siapa yang tetap cantik ya?.

Memang tidak semua artis cewek Indonesia suka tampil dengan make up tebal, namun justru di sinilah yang menarik.

Sebab, saking seringnya tampil dengan wajah natural, terkadang artis-artis ini malah sukses membuat pangling saat memakai make up tebal.

Riasan tebal yang digunakan beberapa selebriti ini cenderung bergaya bold dan gothic, sehingga berhasil membuat penampilannya sangat tampak berbeda.

Penasaran siapa saja deretan para artisnya?

Dikutip dari TribunStyle.com artikel 'Artis Pakai Make Up Tebal vs Natural', berikut 7 Wajah Artis Cewek Indonesia Tampil Natural vs Makeup Tebal:

1. Gritte Agatha

Gritte Agatha (Kolase TribunStyle Instagram/gritteagathaa)

Wanita kelahiran 9 Maret 1999 juga menyelipkan unggahan potretnya saat memakai riasan wajah tebal.

Pasalnya, Gritte Agatha sendiri lebih suka tampil dengan wajah natural di berbagai kesempatan.