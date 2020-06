Panduan Sholat Gerhana Menurut Kementerian Agama Saat Gerhana Matahari Cincin 21 Juni 2020

Sholat Gerhana atau Sholat Kusuf ini dapat dikerjakan ketika adanya gerhana matahari maupun gerhana bulan.

Berikut panduan Sholat Gerhana atau Sholat Kusuf dikutip Tribunnews.com dari laman resmi Kemenag.go.id, Jumat (19/6/2020).

1. Membaca niat di dalam hati, berikut niat salat gerhana matahari:

أُصَلِّيْ سُنَّةً لِكُسُوْفِ الشَّمْسِ اِمَامًا / مَأْمُوْمًا لِلّهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatan-likhusuufi-syamsi imaaman/makmuman lillali ta'ala

Artinya: Saya berniat mengerjakan salat sunah Gerhana Matahari sebagai imam/makmum karena Allah semata.

2. Takbiratul ihram, sebagaimana shalat biasa.

3. Membaca doa iftitah dan berta'awudz kemudian membaca surat Al Fatihah, membaca surat yang panjang dengan dijaharkan (dikeraskan suaranya).

Dalam hadits Aisyah: “Nabi Saw. menjaharkan (mengeraskan) bacaannya ketika shalat gerhana.” (HR. Bukhari no. 1065 dan Muslim no. 901).

4. Kemudian ruku sambil memanjangkannya.