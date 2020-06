LAPAK ASIK dari BPJamsostek untuk Klaim

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pandemi Covid-19 berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia, khususnya dunia usaha, sehingga banyak pemberi kerja yang terpaksa harus mem-PHK tenaga kerjanya.

Hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada peningkatan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Direktur utama BPJamsostek Agus Susanto mengatakan bahwa, pada awal bulan juni ini, secara nasional klaim telah mencapai angka 921.000 kasus dan akan terus meningkat.

"BPJamsostek telah siap untuk menghadapi gelombang PHK ditengah pandemi ini. BPJamsostek telah menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat digunakan oleh peserta melalui protokol layanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik) yang terdiri dari kanal online, offline dan kolektif.

Protokol Lapak Asik yang telah diperkenalkan sejak bulan Maret lalu melalui kanal online antrian.bpjaketenagakerjaan.go.id, terus disempurnakan," katanya dalam rilis yang diterima Pos Kupang melalui PIC Komunikasi BPJamsostek NTT, Rival Setiyandara, Senin (15/6).

Bahkan kini peserta yang mengalami kesulitan mengakses Lapak Asik online, dapat dilayani langsung di kantor cabang BPJamsostek di seluruh Indonesia, karena Lapak Asik juga memiliki kanal offline namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Demi memastikan pelayanan Lapak Asik offline dapat berjalan dengan baik, Agus lakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama dengan pimpinan komisi IX DPR RI, Emanuel Melki Laka Lena, beserta anggota M. Yahya Zaini, anggota dewan jaminan sosial nasional (DJSN), Subiyanto Pudin, Indra Budi Sumantoro dan Paulus Agung Pambudhi, serta perwakilan dari kemenko PMK pada Jumat di kantor cabang BPJamsostek Cikokol, Tanggerang, Jumat (12/6).

Agus menyampaikan, Lapak Asik offline ini tetap tidak mempertemukan petugas BPJamsostek dan peserta secara langsung.

Kantor Cabang BPJamsostek menyediakan bilik-bilik yang dilengkapi layar monitor yang terhubung dengan petugas secara video conference untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi data. Melalui metode ini, setiap petugas Costumer Servicer Officer (CSO) melayani 4-6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan, sehingga metode pelayanan ini disebut 'one to many''.

'Dengan metode one to many, kemampuan produksi untuk menyelesaikan klaim meningkat lima kali lipat dan phsycial distancing tetap terjaga. Saat ini sudah kami implementasikan hampir di seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia, terutama untuk kantor-kantor yang punya ruang memadai. Untuk kantor-kantor yang kecil masih dilakukan dengan cara one to one tapi tetap memperhatikan phsycial distancing,' jelas Agus.