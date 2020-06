Syahrini Posting Konser Tahun 2018, Istri Reino Barack Rindu Nyanyi, Respon Rossa hingga Irfan Hakim

Syahrini Posting Video Konser Tahun 2018, Istri Reino Barack Rindu Bernyanyi, Respon Rossa hingga Irfan Hakim

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Penyanyi Syahrini mengaku merindukan momen konser di Tahun 2018 silam.

Istri Reino Barack ini mengaku amat rindu bernyanyi dan menari.

Kerinduan Syahrini akan konser di Tahun 2018 itu diunggah di instagramnya @princessyahrini.

"FROM MY CONCERT 2018 How I Miss Singing And Dancing," tulis Syahrini untuk seuah video dirinya di Konser Tahun 2018 silam.

Postingan ini pun direspon penyanyi Rossa hingga artis lainnya seperti Irfan Hakim.

"Keren pisaaaannn," tulis Irfan Hakim

"rindu yaaaahhh.... @dinohamid @princessyahrini," tulis Aisyahrani

"Kereeeeeennn," tulis Rossa

@dewi_jjt: Rinduuuu suara maaannnjjjjaahh maju mundur cantik syantiieekk .. dan diakhir lagu pun penonton teriak histeris .. tariannya keren