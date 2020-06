Jenguk Novel Baswedan, Rocky Gerung Khawatir Mata Publik Jadi Buta, Refly: Terdakwa Bisa Dibebaskan

Akademisi Rocky Gerung sedang melayani wawancara kepada media saat mengunjungi korban penyerangan air keras Novel Baswedan.

Saat Jenguk Novel Baswedan, Rocky Gerung Khawatir Mata Publik Jadi Buta, Refly Harun: 2 Terdakwa Bisa Dibebaskan

POS-KUPANG.COM - Rocky Gerung menilai korban penyiraman air keras Novel Baswedan tak peduli lagi pada matanya yang buta.

Pengamat politik asal Manado Sulawesi Utara itu malah khawatir gara-gara tuntutan yang tak masuk akal atas kasus ini mata publik Indonesia pun ikut dibutakan.

Sementara pakar hukum tata negara Refly Harun yakin dua terdakwa penyiraman air keras pada Novel Baswedan bukan pelaku sesungguhnya. Karena itu, sebaiknya keduanya pun tidak patut dihukum, melainkan dibebaskan saja.

Ya, tuntutan Jaksa kepada dua terdakwa penyiram air keras Novel Baswedan memang sedang jadi perbincangan publik.

Refly Harun, Rocky Gerung, hingga Said Didu pun bertandang ke kediaman Novel Baswedan.

Ketiganya menyoroti tuntutan Jaksa kepada dua terdakwa yang membuat mata Novel Baswedan buta, yang hanya dituntut satu tahun penjara.

Pengamat Politik Rocky Gerung menyayangkan tuntutan satu tahun pada kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Novel Baswedan pada 2017 silam.

Rocky Gerung merasa bahwa tuntutan itu tidak adil.

Mengunjungi kediaman Novel Baswedan bersama Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dan Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, Rocky Gerung mengaku ingin lebih jelas mengetahui masalah yang dihadapi Novel Baswedan.