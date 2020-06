IDI Kabupaten Sikka sedang memberikan sosialisasi New Normal di Waigete.

IDI Sosialisasi New Normal Aplikatif, Warga Waigete Beri Apresiasi

POS-KUPANG.COM|MAUMERE--Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sikka menyosialisasikan Tatanan Hidup Normal Baru (New Normal) di tengah Pandemi Covid-19 kepada para aparatur pemerintahan desa, tokoh umat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan dari sembilan desa se-Kecamatan Waigete, Sabtu (13/6/2020) siang di Aula Egon, Kantor Camat Waigete.

Selain sosialisasi, IDI Sikka juga membagikan ribuan masker dalam aksi peduli yang ditajuki ‘Masker untuk Sikka’.

“Tatanan Hidup Baru ini penting dipahami, karena mayoritas masyarakat memandang penerapan pelonggaran saat ini seolah-olah bahwa penyakit Covid-19 sudah habis. Padahal tidak. Pelonggaran dibuat karena alasan ekonomi, bukan karena Covid-19 sudah selesai. Akibatnya bisa muncul serangan gelombang kedua yang lebih banyak. Karena itu, IDI Sikka, melalui aksi ‘Masker Untuk Sikka’, berbagi masker dan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, baik di radio, di medsos, maupun secara langsung seperti ini. Itulah bentuk cinta kami pada masyarakat kita agar kita semua tetap sehat,” kata Ketua IDI Sikka dr. Mario S. Nara, Sp.A dalam sambutannya.

Sementara itu, Camat Waigete, Ferdinand Evensius Edomeko dalam sambutannya meminta Tim Dokter IDI Sikka menjelaskan tentang Tatanan Hidup Baru (New Normal) khusus bagi petani.

“Dalam petunjuk New Normal yang diterbitkan dari Jakarta, semuanya berbicara tentang cara kerja di kantor, di perusahaan dan pabrik. Bagaimana di dalam kereta api dan dalam lift, dalam lapangan golf. Itu mana ada di sini? Padahal 98% warga saya adalah petani. Karena itu, saya minta Bapak-Mama Dokter berkenan menjelaskan New Normal bagi petani,” pinta Camat Even, yang didampingi Danramil Talibura, Letda Infantri Nikolaus Nama Dalot dan Kapolsek Waigete, Ipda Rasez Manurung, SIK.

Mengisi sosialisasi, dr. Asep Purnama, Sp.PD, FINASIM, ahli penyakit dalam di RSUD TC Hillers Maumere, menjelaskan, tentang semua fakta terbaru tentang Covid-19, ciri-ciri, gejala, cara menular, cara pencegahan, dan prinsip-prinsip utama dalam New Normal.

Dokter Asep menjelaskan, dua hal yang perlu ketahui adalah pertama, Covid-19 sudah menyebabkan kematian pada ribuan orang di dunia. Di Indonesia sudah dua ribu lebih yang meninggal. Covid-19 belum ada obatnya, sehingga perlu mencegahnya.

“Hal kedua, bahwa pelonggaran yang kini mulai diterapkan, itu bukan karena Covid-19 sudah selesai, tetapi karena alasan ekonomi. Kita harus teta bekerja untuk tetap hidup.”

Menjuduli materi paparannya dengan Tetap Produktif dan Sehat di Masa Pandemi, Dokter Asep yang juga anggota Tim Penanganan Penyakit Infeksi Emerging di RSUD TC Hillers itu kemudian menjelaskan secara detail tentang cara Covid-19 menular dan sejauh mana efektifitas aksi mencuci-tangan, menjaga jarak dan memakai masker sebagai langkah paling strategis memutus mata rantai penularan virus korona.