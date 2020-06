Artis Sara Wijayanto: Masa Kelam

POS-KUPANG.COM - Merahasiakannya selama puluhan tahun, artis Sara Wijayanto akhirnya buat pengakuan mengejutkan tentang masa lalunya yang kelam. Mulai jadi pecandu narkoba sejak belasan tahun, hingga berada dalam hubungan yang salah dan menjadi korban kekerasan.

Sara sudah menjadi pecandu narkoba sejak remaja, berbagai jenis narkoba pernah dia coba saat itu.

"Aku mulai menggunakan narkoba, mulai nyoba-nyoba itu (usia) 16 atau 17. Itu dari heroin, crystal meth, ekstasi, kokain, you name it," ujar Sara dalam YouTube Deddy Corbuzier.

Dia tahu kalau ketergantungannya pada narkoba itu sebenarnya karena kesalahannya dalam memilih teman pergaulan.

Ketika sembuh dari satu jenis narkoba, Sara saat itu berganti dengan narkoba lainnya. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun dan jadi bagian masa kelam yang kemudian menyeretnya dalam hubungan yang salah.

Sara mengaku bahwa kisah cintanya dulu dengan seorang pria yang ditemui ketika dia masih kecanduan narkoba awalnya begitu manis. Bertemu di tempat yang salah rupanya membawa akibat buruk berkepanjangan.

Dua tahun pertama, Sara merasa semua baik-baik saja, sampai akhirnya lewat dua tahun dia menemukan sikap aneh dari pasangannya yang mulai suka melakukan kekerasan. "Aku dicekek, botolnya mau ditusuk ke aku," kata Sara.

Tak cukup sampai disitu, Sara juga pernah hampir diancam akan dibakar hidup-hidup.

"Aku inget banget aku disiram pakai alkohol 96 persen, aku sudah disiram, 'kalau lo teriak, gue bakar'," ujar Sara mengingat ancaman yang dilontarkan pasangannya dulu.

Mendapat ancaman dari pria yang dicintainya saat itu, Sara hanya diam dan berdalih bahwa semua itu cinta. Padahal ketika itu, Sara memiliki kesempatan untuk kabur dari pria tersebut, tapi Sara tak menggunakan kesempatan itu.

"Aku tahunya itu cinta, aku tahunya itu 'oh dia sebenarnya enggak gini kok orangnya,' bego ya," kenang Sara.

Pernah terjebak dalam lingkaran setan hubungan dengan kekerasan, Sara tahu betul apa yang sebenarnya bisa dia lakukan dulu tapi tak berani dilakukan.

Oleh karena itu, Sara memberikan pesan untuk semua wanita jika mengalami keadaan seperti dirinya dulu.

"Reach out kepada keluarga, lawan rasa takutmu, pasti ada jalan. Akan ada momen kamu tahu itu bisa diambil, bisa dilakukan, lakukan," pesan Sara.

Sara berpesan agar langsung melakukan niat kabur jika terbesit pemikiran itu, karena jika menunda dan ditambah melihat pasangan menangis juga minta maaf pasti akan membuat wanita luluh dan tidak bisa berpikir jernih.(kompas.com)