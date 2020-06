Penjelasan GM Angkasa Pura dalam Diskusi Virtual Normal Baru Transportasi NTT

Simak penjelasan General Manager Angkasa Pura 1, Bandara El Tari Kupang, Barata Singh Riwahono, dalam diskusi virtual normal baru transportasi NTT

POS-KUPANG. COM|KUPANG-Terkait dengan Transportasi Udara, sampai dengan saat ini, memiliki dampak positif bagi pengguna jasa transportasi udara menyusul dikeluarkannya surat edaran 07 Dirjen (Direktur Jenderal) Perhubungan Udara.

Hal ini dikatakan,General Manager Angkasa Pura 1, Bandara El Tari Kupang, Barata Singh Riwahono, dalam diskusi virtual normal baru transportasi NTT, Jumad, 12/06/2020.

"Kenapa kami katakan berdampak positif karena mulai ada konsistensi penerbangan. khususnya dari Kupang ke wilayah, Bali, Surabaya, Jakarta, dan juga ke beberapa bandara di wilayah NTT." ujar Barata

Menurutnya, dalam pelaksanaan surat edaran ini, masyarakat pengguna jasa transportasi udara, sudah tidak diwajibkan untuk menggunakan syarat seperti surat tugas dan surat lainnya seperti yang dipersyaratkan dalam surat edaran No 4 dan No 5. Namun persyaratan sehat berdasarkan Rapid Test atau PCR test untuk tujuan-tujuan khusus seperti Bali, Surabaya, Jakarta menjadi objek dilakukan pengecekan.

Selain itu, Angkasa Pura 1 , lanjut Barata, juga sudah menyepakati prosedur-prosedur Off Airport (di luar airport) atau prosedur-prosedur On Airport (di dalam airport). Untuk pelaksanaan prosedur di Off Airport, berkaitan dengan masyarakat berencana melaksanakan perjalanan, diharapkan sudah melengkapi persyaratan surat keterangan bebas Covid 19 berdasarkan rapid test atau PCR tes dan mengisi EHC.

Dikatakan Barata, berdasarkan surat edaran masyarakat juga harus mendownload aplikasi Peduli lindungi. Aplikasi tersebut gratis dan dapat didownload di IYOS dan Playstore.

"jadi harapan kami masyarakat dapat melengkapi ketentuan ini, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang ada dan dapat dilengkapi pada saat mau melakukan pembelian tiket. ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa, pengisian aplikasi tidak boleh dilakukan di bandara. Karena dikhawatirkan apabila semua penumpang atau calon penumpang melakukan pengisian aplikasi di bandara, akan terjadi penumpukan. Dan proses ini akan menjadi lebih lama.

Khususnya bagi prosedur On Airport (di dalam airport), urai Barata, petugas di lapangan, meliputi petugas bandara, KKP dam petugas maskapai penerbangan. Petugas ini, akan melakukan pengecekan kelengkapan surat keterangan sehat bebas Covid rapid test dan PCR, serta kelengkapan identitas diri seperti, KTP, SIM dan lainnya serta pengisian lembar EHC.