Hubungan China-AS Memanas, Amerika Tangkap Peneliti yang Diduga Agen Mata-mata China

POS-KUPANG.COM, LOS ANGELES - Di tengah memanasnya hubungan China-AS, Amerika menangkap seorang peneliti yang menyamar jadi agen mata-mata China.

Seorang peneliti China yang dicurigai sebagai mata-mata ditangkap di bandara Los Angeles, Amerika Serikat ( AS), Minggu (7/6/2020) waktu setempat.

Ia diamankan pihak berwenang saat hendak meninggalkan Negeri "Paman Sam".

Demikian yang diungkap petugas berwajib.

Xin Wang, nama peneliti itu, ditangkap ketika bersiap naik pesawat ke China.

Laporan ini diumumkan oleh Kantor Pengacara AS di San Francisco dan FBI dalam pernyataan bersama.

Pihak berwenang mengatakan, Wang masuk AS pada Maret 2019 dengan menyamar sebagai peneliti medis yang akan melakukan penelitian ilmiah di University of California, San Francisco (UCSF).

Tetapi saat ditanyai oleh agen Bea Cukai dan Patroli Perbatasan (CBP) di bandara, Wang mengakui dirinya adalah anggota Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), dan dipekerjakan oleh laboratorium universitas militer.

Menurut dokumen pengadilan, Wang berkata ke agen CBP bahwa ia telah diperintahkan oleh atasannya di China.

Tujuannya untuk mengamati tata letak laboratorium UCSF, dan membawa pulang informasi itu untuk ditiru di China.