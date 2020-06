Tahun Ajaran Baru PKBM Pelihara Nagekeo Laksanakan Pembelajaran Berbasis Digital

POS-KUPANG.COM | MBAY --Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Pelihara Nagekeo menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2020/2021.

Solusi di tengah pandemi Covid- 2019, tahun Ajaran 2020/2021 PKBM Pelihara Nagekeo melakukan layanan pembelajaran berbasis digital.

Direktur Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelihara, Oscar Meta, mengatakan situasi Pandemi Covid 19 menuntun pelaku dan penyelenggara Pendidikan harus berpikir inovasi.

Oscar Meta menyebutkan salah satu satuan pendidikan non formal PKBM Pelihara Nagekeo tahun ajaran 2020/2021 yang menyelenggarakan Pendidikan Non Formal (PNF) atau pendidikan Kesetaraan Paket A (SetaraSD), Paket B (Setara SMP) dan Paket C setara SMA akan menyelenggarakan pendidikan Kesetaraan Berbasis Digital dengan muatan khusus Teknologi Informasi dan Komputer Jaringan (TIKJ), Tata Boga, Tata Busana dan Otomotif.

"Untuk mendukung kelancaran pembelajaran tersebut warga belajar yang mendaftarkan diri untuk memilih belajar di PKBM Pelihara dan khusus yang tamat tahun ajaran 2019/2020 (tahun 2020) baik tamat SD dan tamat SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Paket B (SMP) dan Paket C ( SMA) akan dibagikan Tablet Android untuk sarana pembelajaran," ujar Oscar kepada POS-KUPANG.COM Senin (8/6/2020).

Ia menyebutkan adapun syaratnya yakni warga belajar/siswa Paket A, Paket B dan Paket C yang tamat tahun 2020 cukup membayar uang kontribusi pembangunan Rp 1.250.000 rupiah dan akan mendapatkan tablet android.

Ia menyatakan kontribusi lembangunan sebesar Rp 1.250.000 rupiah tersebut hanya dibayar satu kali selama mengikuti kegiatan pembelajaran di PKBM Pelihara yakni selama 3 tahun (Kelas 1,2,3 Paket B (SMP) dan Paket C (SMA) hanya dibayar awal masuk sebesar Rp 1.250.000.

Lanjutnya, sedangkan bagi warga belajar atau siswa yang putus sekolah atau bukan tamat di tahun 2020 cukup membayar kontribusi pembangunan Rp 1.500.000 rupiah dan mendapatkan tablet android.

"Pembayaran Rp 1.500.000 rupiah tersebut sama seperti yang tamat tahun 2020 yakni pembayaran kontribusi pembangunan hanya satu kali diawal masuk sampai tamat (3 tahun, kelas 1,2,3) dan mendapatkan tablet android," ungkapnya.