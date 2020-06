Lirik Lagu Jungkook BTS: Still With You, Lengkap dengan Terjemahan Indonesia buat ARMY

POS-KUPANG.COM - Berikut lirik lagu Still With You yang dinyanyikan oleh Jungkook BTS lengkap dengan terjemahan Indonesia.

Lagu Still With You - Jungkook BTS dipersembahkan spesial untuk Army dalam rangkaian BTS Festa 2020 di Soundcloud, Kamis (4/6/2020).

Sementara itu, lirik lagu Still With You - Jungkook BTS menggambarkan kecintaannya terhadap Army yang selalu setia bersamanya.

Langsung saja, berikut lirik lagu Still With You - Jungkook BTS selengkapnya.

Still With You - Jungkook BTS

Nal seuchineun geudaeui yeot-eun geu mogsoli

Nae ileum-eul han beonman deo bulleojuseyo

Eol-eobeolin no-eul alae meomchwo seoissjiman

Geudae hyanghae han geol-eumssig geol-eogallaeyo

Still with you

[Verse 1]

Eoduun bang jomyeong hana eobs-i

Igsughaejimyeon an doeneunde

Geuge tto igsughae

Najimag-i deullineun

I eeokeon soli

Igeolado eobs-eumyeon

Na jeongmal muneojil geos gat-a

[Pre Chorus 1]

Hamkke usgo hamkke ulgo

I dansunhan gamjeongdeul-i

Naegen jeonbuyeossna bwa

Eonjejjeum-ilkka

Dasi geudael majuhandamyeon?

Nun-eul bogo malhallaeyo

Bogo sip-eoss-eoyo

[Chorus]

Hwangholhaessdeon gieog sog-e

Na hollo chum-eul chwodo biga naelijanh-a

I angaega geodhil ttaejjeum

Jeoj-eun ballo dallyeogal ge

Geuttae nal an-ajwo

[Verse 2]

Jeo dal-i oelowo boyeoseo

Bamhaneul-e hwanhage ulgo issneun geos gat-aseo

Eonjenga achim-i oneun geol almyeonseodo

Byeolcheoleom neoui haneul-e meomulgo sip-eoss-eo